CES 2024 : Acer lance quatre moniteurs Predator innovants, dont deux OLED et deux Mini-LED

Acer a apporté quatre nouveaux moniteurs de jeu Predator au CES 2024 cette année, dont deux sont OLED et deux sont mini-LED. Si l’on exclut Samsung, Acer pourrait bien avoir l’une des plus grandes gammes d’écrans OLED et mini-LED pour le jeu.

Commençons par le Predator Z57, le plus grand et le plus audacieux des quatre. Cet énorme écran mini-LED utilise le même panneau que le Odyssey Neo G9, et affiche une résolution folle de 7 680 x 2160 pixels et 2 304 zones de gradation locale. Cependant, contrairement au Odyssey Neo G9, le Predator Z57 n’a qu’un taux de rafraîchissement de 120 Hz au lieu de 240 Hz.

L’autre moniteur mini-LED est le Predator X34 V3, la troisième génération de l’écran ultra-large Acer de 34 pouces au format 21:9. Il offre une résolution de 3 440 x 1 440 pixels et un taux de rafraîchissement de 180 Hz. Il y a quelques changements majeurs cette fois-ci, notamment le passage d’une courbe de 1800R à une courbe plus extrême de 1500R. Le Predator X34 V3 dispose également d’une barre de haut-parleurs plus large sous l’écran, avec deux haut-parleurs de 5 watts pour délivrer le son. D’après la photo, le support et la base ont également un nouveau design plus simple.

Viennent ensuite les deux moniteurs OLED, le Predator X39 et le Predator X34 X. La caractéristique principale de ces deux modèles est la courbe, qui est de 800R. Nous avons déjà vu des courbes de 800R sur des écrans, mais généralement sur des écrans beaucoup plus grands. Une courbe aussi agressive sur un moniteur de 34 pouces est beaucoup plus rare, ce qui en fait un moniteur à l’allure très unique.

Bien sûr, les X34 X et X39 sont tous deux OLED, mais leur luminosité maximale n’est que de 450 nits. Il ne faut donc pas s’attendre à des performances HDR aussi élevées que celles du Alienware 34 QD-OLED. Les deux modèles ont un taux de rafraîchissement de 240 Hz et une résolution de 3 440 x 1 440 pixels.

À partir de 849 euros

Le Predator Z57 coûtera 2 399 euros, le Predator X34 V3 849 euros, le Predator X39 1 499 euros et le X34 X 1 299 euros. Les quatre moniteurs seront disponibles à partir du deuxième trimestre 2024 en France.

Acer a également annoncé une mise à jour de son premier moniteur 3D, le Predator SpatialLabs View 27. L’écran a été annoncé en octobre 2023 pour faire suite à l’ordinateur portable de jeu SpatialLabs 3D que nous avons vu l’année dernière au CES. Le moniteur a une résolution 4K, un taux de rafraîchissement de 160 Hz et la capacité de basculer entre les visuels 2D et 3D. L’écran n’a pas encore été lancé, mais il sortira officiellement au deuxième trimestre 2024.