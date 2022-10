WhatsApp se dote d’une limite de 1024 personnes dans les groupes

Mark Zuckerberg a dévoilé en août trois nouvelles fonctionnalités de confidentialité pour WhatsApp sur Facebook, notamment la restriction des captures d’écran et le blocage des participants passés et du statut en ligne.

Et maintenant, selon le rapport de WABetaInfo, WhatsApp semble être en train de déployer une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’avoir des groupes plus importants allant jusqu’à 1024 individus tout en travaillant simultanément sur une liste de participants au groupe en attente.

Auparavant, la possibilité de créer des groupes jusqu’à 512 membres a été mise à la disposition des bêta-testeurs en juin, et WhatsApp a maintenant choisi d’augmenter la limite des groupes une fois de plus en permettant des groupes jusqu’à 1024 membres.

Cette fonctionnalité est accessible sur la version bêta de WhatsApp pour Android et iOS, comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran. Cependant, elle n’est disponible que pour un nombre non spécifié de bêta-testeurs. Il suffit de créer un groupe ou d’ajouter de nouveaux membres à un groupe existant dans WhatsApp pour voir si la fonctionnalité est active pour votre compte.

Dans cet onglet, les utilisateurs peuvent voir la limite qui a été fixée pour votre compte.

Participants en attente

La société travaille sur une liste de participants en attente dans un groupe, la version bêta la plus récente de WhatsApp étant 2.22.21.74 et la version TestFlight étant 22.21.0 (406 671 622). Tous les candidats à l’adhésion à un groupe sont facilement visibles pour les administrateurs du groupe, qui peuvent à tout moment les approuver. Avec la dernière mise à jour de la version bêta de WhatsApp, il a été constaté que WhatsApp travaille maintenant sur l’ajout de la même fonctionnalité à une future version de l’application bêta iOS.

Comme on le voit dans la capture d’écran ci-dessous, il y aura une section ajoutée à l’intérieur des détails du groupe appelée « Participants en attente » qui ne sera disponible que pour les administrateurs du groupe, car ils sont les seuls membres ayant la capacité d’approuver les nouveaux membres.

Lorsque cette option est activée, les administrateurs du groupe sont les seuls à pouvoir approuver les nouveaux membres. Ainsi, les nouveaux arrivants qui souhaitent rejoindre le groupe par le biais d’un lien d’invitation, par exemple, doivent être personnellement approuvés par un administrateur.

En ce qui concerne la disponibilité, les groupes plus importants (1 024 participants) sont en cours de déploiement pour certains bêta-testeurs sur WhatsApp bêta pour Android et iOS, tandis que la fonctionnalité « Participants en attente » est toujours en cours de développement, et il faudra probablement un certain temps avant que les utilisateurs bêta puissent y accéder.