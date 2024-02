Acer Swift Edge 16 et Swift Go 14 : la révolution de la mobilité et de l’IA

La série de processeurs Ryzen 8000 est probablement l’une des nouveautés les moins excitantes d’AMD depuis des années. Elle n’apporte aucune amélioration tangible des performances par rapport aux anciens processeurs Ryzen 7000, la seule grande différence étant l’inclusion d’un NPU pour le traitement de l’intelligence artificielle sur l’appareil. Néanmoins, il s’agit d’un produit actuel, ce qui signifie qu’il va lentement faire son apparition vers les ordinateurs portables de tous les fabricants. Acer est le dernier fabricant d’ordinateurs portables à avoir mis à jour ses ordinateurs portables vers Ryzen 8000, et ses derniers ordinateurs portables ont l’air vraiment bien — si vous n’en avez pas un avec la puce Ryzen 7000.

Acer a présenté les nouveaux modèles d’ordinateurs portables Acer Swift Edge 16 et Acer Swift Go 14. Comme mentionné, le gros avantage de ces ordinateurs est qu’ils sont équipés de processeurs Ryzen de la série 8000.

Conçus pour être à la fois fins et légers, ces ordinateurs portables exploitent pleinement la technologie Ryzen AI d’AMD pour assurer des performances adaptables et pour faciliter la suite de fonctionnalités pilotées par l’IA d’Acer.

Dans ce cas, cela pourrait s’avérer très utile. La grande différence entre les Ryzen 8000 et 7000 est le NPU Ryzen AI dédié, et Acer propose des fonctions IA qui semblent tirer parti de ce NPU, comme Acer PurifiedVoice, Acer PurfiedView et Acer LiveArt pour l’édition de photos.

Le Acer Swift Edge 16 AMD est équipé d’un processeur octa-core Ryzen 7 8840U, de 32 Go de mémoire vive, d’un disque dur SSD de 2 To et d’un écran OLED de 16 pouces qui offre une clarté visuelle exceptionnelle.

Le Swift Go 14, quant à lui, est équipé d’un processeur octa-core AMD Ryzen 9 8945HS, d’une carte graphique AMD Radeon 780M, d’une mémoire allant jusqu’à 32 Go et d’un disque dur SSD de 2 To. Il est également doté d’un écran OLED 2,8 K et d’une batterie de 100 W offrant un support à la charge rapide.

Intérêt ou pas la mise à niveau ?

Comme déjà mentionné, si vous possédez un ordinateur Ryzen 7000, cela ne vaut pas la peine de le mettre à jour. La puce est par ailleurs identique, et vous n’obtiendrez pas d’amélioration notable des performances matérielles. Cependant, Acer semble disposer de son propre système d’intelligence artificielle, et comme Copilot joue de plus en plus le rôle de protagoniste dans Windows, cela pourrait s’avérer utile par la suite.

Les ordinateurs portables sont disponibles à partir de 949 euros pour le Swift Go 14 et de 1 249 euros pour le Swift Edge 16, et ils seront disponibles dans les rayons d’ici le mois d’avril.