TSMC aurait fixé le prix du SoC A16 Bionic d’Apple 2,4 fois plus cher que son prédécesseur

Nous avons tous pensé qu’Apple avait donné à l’iPhone 14 et à l’iPhone 14 Plus des restes de chipsets pour les différencier des modèles iPhone 14 Pro, plus onéreux. De cette façon, davantage de consommateurs seraient incités à acheter les smartphones plus chers équipés des nouveaux chipsets. Mais, de nouvelles informations rapportées par Nikkei Asia semblent suggérer qu’il y avait une raison encore meilleure pour Apple de recycler la puce A15 Bionic de la série d’iPhone 13 dans les modèles iPhone 14 non Pro de cette année.

Le nouveau rapport indique que Apple a payé plus de deux fois plus cher pour l’A16 Bionic que pour l’A15 Bionic. Si c’est vrai, la société a économisé une tonne d’argent en rompant avec la tradition et en équipant les iPhone 14 non Pro avec l’ancien SoC. Nikkei Asia affirme que pour le A16 Bionic en 4 nm, Apple a payé 110 dollars par puce à TSMC. Le nœud de processus N4 de TSMC utilisé pour fabriquer l’A16 Bionic est en fait une version améliorée de son nœud 5 nm. Cependant, la plupart des médias s’y réfèrent comme à un chipset de 4 nm.

Un nœud de processus plus bas signifie que des transistors plus petits sont utilisés, ce qui permet d’augmenter le nombre de transistors d’une puce. Et plus le nombre de transistors d’une puce est élevé, plus elle est puissante et économe en énergie. Le A15 Bionic a été fabriqué à l’aide du nœud de processus de 5 nm de seconde génération (N5P) de TSMC et comporte 15 milliards de transistors, contre près de 16 milliards pour l’A16 Bionic et 11,8 milliards pour l’A14 Bionic.

L’A15 Bionic coûtait à Apple environ 45,80 dollars par puce. Une partie de l’augmentation de prix est due au nœud de processus inférieur pour le A16 Bionic et le A17 Bionic de l’année prochaine, qui devrait alimenter les modèles iPhone 15 Pro et Ultra, sera fabriqué en utilisant le nœud de processus 3 nm de TSMC. Récemment, nous avons appris qu’Apple, après l’avoir rejeté dans un premier temps, a cédé à une hausse de prix de 3 % exigée par TSMC pour l’A17 Bionic. Outre l’augmentation du prix du processeur d’applications (AP) de l’iPhone, la société a dû payer 15 dollars pour le capteur d’images CMOS de Sony. Bien qu’il soit 30 % plus grand, le prix du capteur était 50 % plus élevé.

Apple n’a pas augmenté ses prix aux États-Unis pour les iPhone 2022 et les coûts de production pour tous les modèles d’iPhone 14 (y compris les variantes non Pro et Pro) ont augmenté de 20 % selon Nikkei Asia en collaboration avec Fomalhaut Solutions. Cela signifie que les marges bénéficiaires d’Apple prennent un coup cette année ; à terme, la pression de Wall Street (et des bureaux exécutifs d’Apple) obligera le géant de la technologie à augmenter les prix des iPhone.

Le prix va faire grimper la facture

L’année prochaine semble être le moment opportun pour Apple de modifier la tarification de ses iPhone. Après tout, nous nous attendons à voir une refonte de la série d’iPhone 15, y compris la fin de la gamme pour le port Lightning sur l’iPhone comme l’ère de l’USB-C est susceptible de commencer. Cette décision pourrait également avoir un impact sur la croissance de son chiffre d’affaires, car Apple ne pourra plus forcer les utilisateurs à acheter des accessoires qui ne fonctionnent qu’avec le port Lightning propriétaire sur les nouveaux modèles.

En outre, il y a des spéculations selon lesquelles Apple remplacerait le modèle « Pro Max » par un iPhone 15 Ultra, ce qui pourrait aboutir à la sortie de l’iPhone le plus cher à ce jour. Apple pourrait différencier l’iPhone 15 Pro et l’iPhone Ultra par d’autres éléments que la simple taille de l’écran. Par exemple, la première caméra périscope sur un iPhone pourrait se trouver l’année prochaine sur l’iPhone 15 Ultra uniquement.

Les prix des puces pourraient continuer à augmenter dans un avenir prévisible. À partir de 2025, TSMC prévoit de produire des puces en 2 nm. Alors que la fonderie n’a rien dit sur ce qui se trouve au-delà de 2 nm, son rival Samsung Foundry a annoncé la semaine dernière qu’en 2027, il commencera à produire des puces utilisant un nœud de processus de 1,4 nm.