🔥 Amazon Ventes Flash Exclusives Prime 2022 : toutes les infos sur la deuxième action de bonnes affaires

Cette annĂ©e, Amazon offre Ă sa journĂ©e d’action un deuxiĂšme tour de 48 heures, mĂȘme si l’évĂ©nement « Offres exclusives Prime » Ă©tait annoncĂ© Ă la place du « Prime Day ». À partir de 0 h, les membres Prime et tous ceux qui souhaitent le devenir Ă court terme auront la chance de remplir leur panier jusqu’au 12 octobre Ă 23 h 59 avec, je l’espĂšre, de bonnes offres spĂ©ciales parmi ce que l’on appelle les offres flash et les offres du jour.

