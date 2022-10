La série Galaxy S23 pourrait bénéficier d’une palette de couleurs extrêmement limitée

Alors que le lancement du Google Pixel 7 est désormais passé, tous les regards sont maintenant concentrés sur la prochaine série phare de Samsung, et aujourd’hui, une source a révélé les options de couleur dans lesquelles la famille Galaxy S23 sera disponible.

Les pièces du puzzle du Galaxy S23 se mettent lentement en place. Il semble confirmé que toute la gamme sera exclusivement alimentée par la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Il semble également que les modèles standard et Plus adopteront le design sans bosse de la caméra du Galaxy S22 Ultra. Ces deux modèles pourraient également être dotés de batteries plus grandes que les variantes actuelles et d’une caméra frontale à plus haute résolution.

Le Galaxy S23 Ultra pourrait garder le même look général, mais avec quelques améliorations, et cette variante est également très susceptible d’avoir une monstrueuse caméra de 200 mégapixels qui pourrait l’aider à devenir le meilleur photophone de 2023.

Maintenant que nous sommes raisonnablement certains des spécifications de base et du design général, il est naturel d’être curieux quant aux options de couleurs. Ross Young, spécialiste de l’industrie de l’affichage, a répondu à cette question pour nous aujourd’hui. Il pense que les smartphones Galaxy S23 seront disponibles dans les coloris beige, noir, vert et rose clair.

Beige

Black

Green

Light Pink — Ross Young (@DSCCRoss) October 6, 2022

Apparemment, ce seront les seules options pour tous les modèles. Pour rappel, lors de son lancement, le Galaxy S22 était disponible dans une variété de couleurs, telles que blanc, noir, vert, gris, or, lavande, crème et rouge, pour n’en citer que quelques-unes. Ainsi, même si nous semblons avoir deux nouvelles teintes à attendre avec impatience (beige et rose clair), la palette limitée pourrait décevoir certains utilisateurs.

Encore trop tôt

Il est encore assez tôt pour parler de la série Galaxy S23 et Samsung n’a peut-être pas encore tout finalisé. Cela dit, Young a l’habitude d’être précis dans ses fuites, et il se pourrait bien que ce soit les seules options disponibles.

Le S22 est sorti en février, mais une rumeur dit que la série Galaxy S23 pourrait être lancée plus tôt que cela.