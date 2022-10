Selon une note interne, un problème majeur affecte l’Apple Watch Series 8 et la Watch Ultra

Un mémo interne d’Apple obtenu par MacRumors indique que le géant technologique est conscient d’un bug qui a affecté les utilisateurs de l’Apple Watch Series 8 et de l’Apple Watch Ultra.

Comme ce bug affecte le microphone, le mémo mentionne que les utilisateurs pourraient ne pas être en mesure de se faire entendre par Siri, et que l’enregistrement de mémos vocaux pourrait également poser problème. Les appels téléphoniques posent également problème, car ce que dit l’utilisateur de l’Apple Watch ne sera pas entendu par la personne à l’autre bout du fil.

Toute application qui s’appuie sur le microphone de la montre risque de ne pas fonctionner et l’application « Bruit » affichera un message indiquant « Les mesures sont suspendues lorsque le mode Eau de l’Apple Watch est activé ou lorsque le microphone ou le haut-parleur sont en cours d’utilisation ».

Apple indique que le problème n’est pas lié au matériel et qu’il peut être résolu temporairement en redémarrant la montre. Apple a également suggéré aux utilisateurs de s’assurer que leur montre est mise à jour dans la version la plus récente de watchOS, ce qui laisse entendre qu’un correctif logiciel pourrait être en route.

Nous devons préciser que le problème affecte les microphones de l’Apple Watch Series 8 et de l’Apple Watch Ultra. Ceux qui se plaignent de ce problème rapportent que le microphone, après un certain temps, ne répond plus et ne fonctionne plus. Le correctif proposé par Apple étant qualifié de « temporaire » par l’entreprise elle-même, une réponse plus durable s’impose, raison pour laquelle nous nous attendons à ce qu’une mise à jour soit diffusée prochainement.

Un problème répandu

L’Apple Watch Series 8 est proposée à partir de 499 euros pour le modèle GPS ou de 619 euros pour le modèle GPS + Cellulaire. L’Apple Watch Ultra est dotée d’une connectivité cellulaire et son prix est de 999 euros.

Avez-vous rencontré des problèmes avec le microphone de votre Apple Watch Series 8 ou Apple Watch Ultra ?