YouTube pourrait vouloir que vous soyez un utilisateur Premium pour regarder des vidéos 4K

YouTube pourrait être en train de préparer un nouveau changement, qui pourrait ne pas plaire à beaucoup. La plateforme de streaming vidéo YouTube réserverait les vidéos 4K aux utilisateurs Premium, ce qui les inciterait à passer à la vitesse supérieure s’ils veulent du contenu en 4K. Certains utilisateurs ont publié des informations à ce sujet sur Reddit et Twitter et voici de quoi il s’agit.

Selon un message publié sur Reddit et Twitter, YouTube associe désormais l’étiquette « Premium » à l’option 2160p, ce qui oblige les utilisateurs à payer s’ils veulent regarder des vidéos 4K. Cette option apparaît pour quelques personnes, mais je n’ai pas pu la repérer. Depuis, YouTube a confirmé sur Twitter que les personnes ayant vu les nouvelles restrictions faisaient partie d’une expérience visant à mieux comprendre les préférences des spectateurs Premium et non-Premium en matière de fonctionnalités.

So, after testing up to 12 ads on YouTube for non-Premium users, now some users reported that they also have to get a Premium account just to watch videos in 4K. pic.twitter.com/jJodoAxeDp —Alvin (@sondesix) October 1, 2022

On ne sait donc pas s’il s’agit ou non d’un test pour un petit groupe de personnes. Nous ne savons pas non plus où ce changement sera mis en ligne. YouTube n’a fourni aucune information officielle à ce sujet.

Si la décision de faire payer les vidéos 4K aidera YouTube à engranger plus de revenus et à obtenir plus d’utilisateurs Premium, du point de vue de l’utilisateur, cela pourrait ne pas être bien accueilli. Mais là encore, la plupart des applications ont commencé à placer certaines de leurs fonctionnalités derrière un paywall au nom des abonnements. Twitter Blue, Snapchat+ et d’autres sont quelques exemples. Cela ne semble donc pas surprenant. Pour ceux qui ne le savent pas, YouTube Premium coûte 11,99 euros par mois pour un utilisateur individuel et 17,99 euros par mois pour le plan familial.

Pas une bonne nouvelle

Pour rappel, YouTube a récemment été critiqué pour avoir montré 5 publicités insaisissables avant la lecture d’une vidéo pour les utilisateurs gratuits. Après cet examen minutieux, YouTube a confirmé qu’il s’agissait d’un test et qu’il était actuellement réservé à quelques personnes. Il reste à voir si cette fonctionnalité deviendra officielle.

Étant donné que YouTube n’a pas encore fait de révélations à ce sujet, il est préférable d’attendre de voir ce qu’elle compte faire. À l’heure où les téléviseurs à résolution 4K sont devenus monnaie courante, le fait d’être limité à des vidéos à résolution 1080p, truffées de publicités, pourrait être ce qui oblige à contrecœur certains utilisateurs de YouTube à s’abonner à Premium, si Google donne suite à ce changement.