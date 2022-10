Fidèle à ses habitudes, Nothing vient d’annoncer la date d’annonce de son prochain produit audio, les Ear (Stick). Donc, une annonce sur une annonce. Il faut reconnaître au département marketing de Carl Pei qu’il ne manque jamais un truc.

Nothing a récemment dévoilé ses seconds écouteurs, appelés Ear (stick), nous laissant présager un lancement prochain. Alors qu’il est normal de s’attendre à de nombreux teasers avant la révélation finale, la société vient de révéler qu’elle lancera son nouveau produit le 26 octobre.

Les Nothing Ear (stick) seront lancés le 26 octobre à 16 heures, heure de Paris. Il s’agira d’un lancement mondial. La société révélera le prix et les spécifications détaillées lors de l’événement de lancement en ligne.

Le design du boîtier des Ear (stick) a été récemment révélé. Il s’agit d’un boîtier cylindrique, « inspiré des silhouettes classiques des cosmétiques ». Il est destiné à se glisser facilement dans les poches et présente la même esthétique semi-transparente. Les écouteurs, quant à eux, seront de type semi-auriculaire et devraient être légers comme une plume.

Made to be heard. Seen. But not felt. Ear (stick) is coming. Our most advanced sound experience yet. Learn everything in the Ear (stick) Reveal on 26 October, 15:00 BST. Watch live on https://t.co/pLWW073xhx. pic.twitter.com/OHtPmFu45D — Nothing (@nothing) October 4, 2022

Ils pourraient ressembler aux ear (1).

Diverses améliorations

Ils avaient déjà fait l’objet d’une fuite et on s’attendait à ce qu’ils s’appellent plutôt les ear (1) Stick. Les détails concernant les composants internes restent inconnus, mais nous nous attendons à des améliorations du son et des performances, ainsi qu’à un meilleur ANC, une plus grande autonomie de la batterie, et plus encore. De plus, un prix abordable est également attendu.

Cela dit, il serait préférable d’attendre l’événement du 26 octobre pour se faire une idée concluante sur les seconds écouteurs de Nothing.