Les écouteurs Soundcore Liberty 4 de Anker bénéficient

Aussi proches de la perfection qu’Apple ait sans aucun doute réussi à apporter à ses AirPods Pro de seconde génération, les écouteurs antibruit très attendus et attendus depuis longtemps n’ont pas fini par intégrer la technologie susceptible de changer la donne qui avait été annoncée pendant des mois par plusieurs initiés différents avant leur annonce officielle.

Que cette technologie ait été ou non prévue à un moment quelconque du processus de développement des AirPods Pro 2 et qu’elle ait été rejetée à la dernière minute, il est certain que vous devrez attendre encore un an ou deux (ou plus) pour pouvoir mesurer votre fréquence cardiaque depuis votre oreille.

Sinon, vous pourrez commander les Soundcore Liberty 4 à 149,99 euros dès le mois d’octobre dans les teintes Midnight Black et Cloud White. Oui, les derniers écouteurs super-premium vendus sous la sous-marque Soundcore d’Anker sont dotés d’un capteur de fréquence cardiaque intégré (dans l’écouteur droit), ainsi que d’autres caractéristiques et capacités haut de gamme plus « traditionnelles », notamment l’annulation adaptative du bruit, l’audio spatial et une autonomie de batterie (combinée) pouvant atteindre 28 heures.

Il est intéressant de noter qu’Anker ne fait pas une publicité très agressive pour le suivi de la fréquence cardiaque, mettant en avant un certain nombre d’autres éléments qui semblent être les principaux arguments de vente du Liberty 4 et suggérant ainsi que la technologie de suivi de la santé n’est peut-être pas particulièrement avancée ou fiable.

C’était certainement le cas lorsque Samsung a essayé quelque chose d’analogue avec les précurseurs Gear IconX de la gamme Galaxy Buds, et cela pourrait aider à expliquer pourquoi Apple ne précipite pas son éventuelle première génération d’AirPods de suivi de la fréquence cardiaque sur le marché.

Bien sûr, même s’il est important de ne pas classer cette fonctionnalité dans les gadgets inutiles, ce qui peut ou non s’avérer être le cas dans une utilisation réelle des Soundcore Liberty 4, les 150 dollars réclamés peuvent être attrayants ! Il s’agit d’un prix nettement inférieur à celui des AirPods Pro de seconde génération ou des Galaxy Buds 2 Pro de Samsung, et pourtant Anker promet d’offrir un son super clair et net grâce à un système acoustique coaxial ACAA 3.0 sans aucun doute à la pointe de la technologie, un son spatial immersif à 360 degrés, et un confort « analogue à celui d’un nuage » pendant 9 heures sur une seule charge, avec un étui de recharge sans fil fourni qui augmente cette endurance jusqu’aux 28 heures susmentionnées.

Hélas, les allégations d’Anker en matière d’autonomie sont réduites à 7 et 24 heures avec l’annulation active du bruit activée en permanence et à 5 et 15 heures avec l’audio spatial également activé, mais ces chiffres restent assez décents… tout bien considéré.

Étant donné que cette société n’a pas un, mais deux produits qui figurent actuellement parmi les meilleurs écouteurs sans fil que l’on peut acheter, on peut s’attendre à ce que ces Liberty de quatrième génération, apparemment supérieurs, rejoignent cette liste d’ici peu.

Heureusement, toutes les technologies et capacités super avancées ci-dessus, ainsi qu’un design résolument élégant et vraisemblablement ultra-léger, font de ces alternatives aux AirPods Pro 2 à petit prix une bonne affaire dans tous les cas, et actuellement, ils sont même moins chers que les AirPods 3 qui ne réduisent pas le bruit.

Ayant déjà établi ses écouteurs Liberty et Liberty Pro comme une valeur sûre année après année, Anker semble prêt à faire entrer la marque Soundcore dans un nouveau territoire avec ces produits plus spécialisés.

Des écouteurs pour dormir

Soundcore a également présenté les écouteurs Sleep A10, qui ont été conçus pour aider les utilisateurs à s’endormir et être suffisamment confortables pour être portés toute la nuit. Grâce à un système de réduction de bruit en quatre points, ils peuvent bloquer jusqu’à 35 décibels de bruit, soit 15 db de plus que les autres paires d’écouteurs pour le sommeil disponibles actuellement.

Les Sleep A10 peuvent également surveiller les habitudes de sommeil de l’utilisateur et conserver un enregistrement constant dans l’application pour aider les utilisateurs à identifier et à ajuster leurs conditions de sommeil afin d’obtenir une meilleure nuit de sommeil.

Les écouteurs Soundcore Sleep A10 seont disponibles en octobre au prix de 179,99 €.