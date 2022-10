La fuite du prix de la Pixel Watch suggère que Google ne cherche pas à s’aligner sur l’Apple Watch

Après des mois de fuites et de rumeurs, il ne reste plus grand-chose à savoir sur la toute première smartwatch de marque de Google avant son annonce complet le 6 octobre.

Et après que des détails aient récemment émergé concernant le prix de la Pixel Watch aux États-Unis, une autre information de l’industrie a maintenant apparemment révélé des détails concernant les prix pour les clients au Royaume-Uni et en Europe.

Au Royaume-Uni, la Pixel Watch commencera pour 339 £, tandis que le prix en Europe est suggéré à 379 euros. Pour la version cellulaire en Europe, ce prix augmente naturellement, avec un chiffre de 419 €. Aucun prix pour la version cellulaire n’a été cité par Quandt dans son fil Twitter, mais il est juste de spéculer que le prix sera juste en dessous de 400 £ au Royaume-Uni.

Which means 379 Euro for mainland.

And very likely 419 Euro for the 4G model.

— Roland Quandt (@rquandt) September 29, 2022