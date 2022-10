Une autre fuite concernant la Pixel Watch révèle une autonomie de 24 heures et bien plus encore

Un compte Google News sur Telegram relayé par 9to5Google a publié ce qu’il prétend être des images faisant la promotion de la Pixel Watch, qui sera présentée le 6 octobre par Google, prises chez un transporteur basé à Taïwan.

Google Pixel Watch

Guide de démarrage rapide

Bracelet de sport

Câble de charge magnétique USB-C

Le câble de charge ressemble à un minuscule palet et se collera à la Pixel Watch à l’aide d’un aimant. L’écran de la montre est protégé par un verre Google Glass et présente un design convexe arrondi. Alors que l’appairage rapide permet aux utilisateurs d’appairer rapidement la montre avec leur smartphone Pixel ou leurs écouteurs Pixel Buds, l’utilisation de l’application « Trouver mon appareil » vous aidera à retrouver votre smartphone Pixel ou votre smartwatch manquant.

Et, la montre vous aidera également à contrôler vos appareils de la maison connectée, tels qu’un thermostat connecté ou une lampe connectée.

Grâce au Bluetooth ou à un abonnement à un opérateur cellulaire, la Pixel Watch peut recevoir des appels, envoyer et recevoir des messages, ainsi que des e-mails. Vous pourrez également écouter de la musique en streaming depuis votre smartwatch. La montre pourra suivre votre rythme cardiaque, passer un appel d’urgence, surveiller votre temps d’activité, le nombre de calories que vous avez brûlées et le nombre de pas que vous avez effectués.

À partir de 379 euros

L’écran devrait mesurer environ 1,18 pouce et l’étanchéité protégera l’appareil jusqu’à une profondeur de 50 mètres. Les prix annoncés commencent à 379 euros pour le modèle Wi-Fi uniquement, tandis que la variante cellulaire devrait coûter 419 euros.

La batterie serait de 300 mAh et l’appareil pourrait être équipé d’un stockage de 32 Go et d’une RAM de 1,5 à 2 Go.

Les couleurs proposées sont le noir, le gris et l’or, le modèle noir ayant une finition mate. Vous pouvez regarder l’événement Made by Google de ce jeudi en livestream. Les festivités débuteront à 16 heures, heure de Paris.