Intel révèle le prix complet des Arc Alchemist, et ils sont compétitifs !

Nous connaissons désormais le prix et la date de sortie des prochaines cartes graphiques Arc Alchemist d’Intel. La société a récemment présenté ses cartes graphiques Arc 3, 5 et 7 pour les PC de bureau, et a également détaillé leurs spécifications. Parallèlement à ces dernières annonces, Intel a révélé le prix et la disponibilité de ses GPU haut de gamme Arc A750 et A770.

En plus de la date de lancement tant attendue, nous en savons maintenant un peu plus sur les cartes elles-mêmes. Plus importants encore, nous savons que les prix restent compétitifs pour l’ensemble de la gamme, ce qui prouve qu’Intel est resté fidèle à sa parole et à sa promesse que les GPU n’ont pas besoin d’être terriblement chers. La route a été longue, mais nous y sommes enfin !

Comment la Intel Arc Alchemist s’en sortira-t-elle face à NVIDIA et AMD ? Nous devons attendre de tester les cartes nous-mêmes, mais Intel est très confiante ! La société a également déclaré que les Arc A750 et A770 battront les performances du GPU NVIDIA GeForce RTX 3060, qui est disponible à un prix plus élevé. En entrant dans le secteur du GPU en tant que troisième acteur, Intel a déclaré qu’elle est prête à bouleverser le marché en faveur des joueurs et ainsi perturber celui-ci.

Intel a également publié un graphique qui compare les A750 et A770 avec la RTX 3060. La société affirme que les performances de la série Arc A700 dépassent celles de la RTX 3060 dans la plupart des titres modernes utilisant les API DirectX 12 ou Vulkan, et affirme que ses GPU ne sont pas loin derrière dans la plupart des jeux DX11, offrant ainsi une meilleure valeur. Selon Intel, le Arc A750 offre 53 % de performances supplémentaires par dollar en moyenne, et le Arc A770 de 8 Go promet 42 % de performances supplémentaires par dollar.

Intel a également révélé quelques informations supplémentaires sur le Arc A770. Le GPU est équipé d’un connecteur DisplayPort 2.0, de connecteurs standard à 6 et 8 broches et d’un connecteur PCIe Gen 4.0 x16. La société précise que le GPU devrait être plutôt silencieux, avec un niveau de bruit inférieur à celui d’un doux murmure. Si vous aimez l’éclairage RGB, vous aimerez le A770, car le GPU est livré avec quatre zones GB que vous pouvez personnaliser afin d’ajouter un peu de piquant à votre construction. Le A750 n’inclut pas cet éclairage.

Prix et disponibilité

Les cartes Intel Arc A750 8 Go et A770 16 Go Limited Edition sont vendues respectivement au prix de 289 dollars et 349 dollars et seront disponibles à partir du 12 octobre. Les modèles Intel Arc A770 8 Go sont proposés au prix de 329 dollars et seront disponibles chez les partenaires dans les semaines à venir. À ce jour nous ne connaissons pas les prix en Europe.

Le nouveau Call of Duty : Modern Warfare II est inclus dans les GPU Intel Arc 7 éligibles.