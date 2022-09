Toutes les spécifications clés du OnePlus 11R sont déjà connues

Du bon côté, cela pourrait être interprété comme un signe positif pour le prix, ainsi qu’une possible indication d’un début commercial d’ici la fin de 2022. Par rapport à l’édition « standard » 10R, le OnePlus 11R est censée changer une chose de plus aujourd’hui, en faisant passer la vitesse de charge maximale de 80 à 100 watts . Il s’agit en fait d’une baisse par rapport à la technologie absolument époustouflante de 150 W prise en charge par le OnePlus 10T, qui n’embarque toutefois qu’une batterie de 4 800 mAh tout en partageant tout le reste avec le 11R.

En bref, la réponse à cette question est presque rien et presque tout. Contrairement au OnePlus 10R, ce nouveau modèle devrait utiliser une puce Qualcomm (au lieu d’un chipset MediaTek), ce qui est intriguant. Cela pourrait suggérer qu’une disponibilité plus large est dans les cartons cette fois-ci, bien que le OnePlus 11R ne puisse pas rivaliser avec la puissance brute de la famille Galaxy S23 de Samsung, qui devrait se doter du futur monstre Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm.

Bien sûr, le OnePlus 11 Pro a essentiellement fuité dans son intégralité , et comparé au flagship OnePlus 10T de nouvelle génération radicalement redessiné, le OnePlus 11R est davantage familier… et décevant.

Puisque l’industrie mobile est dans un état constant de flux et que de nombreux utilisateurs de smartphones sont presque toujours en train de penser à la prochaine grande chose que leurs marques préférées pourraient avoir dans le pipeline, il n’est guère surprenant que nous nous retrouvions à discuter des forces et des faiblesses possibles du prochain OnePlus 11R.