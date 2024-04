Le Snapdragon X Elite bat des records de performance contre Intel et Apple

Le nouveau processeur Snapdragon X Elite de Qualcomm suscite beaucoup d’attentes, renforcées récemment par des expériences en direct qui ne font qu’ajouter de l’huile sur le feu de la compétition des puces ARM.

Tom’s Hardware a eu l’occasion de tester plusieurs ordinateurs portables équipés de cette nouvelle puce ARM, tandis que Qualcomm vantait les mérites de son Snapdragon X Elite, prétendant qu’il surpasserait les CPU Core Ultra (Meteor Lake) d’Intel ainsi que la puce M3 d’Apple, un concurrent direct également basé sur l’architecture ARM.

Selon les tests internes de Qualcomm — à prendre avec les précautions habituelles, car bien que ces benchmarks ne soient pas truqués, ils sont inévitablement choisis pour mettre le matériel en valeur — le Snapdragon X Elite surpasse nettement le SoC M3 d’Apple dans les tests multi-threads de Geekbench 6, étant près de 30 % plus rapide. Cependant, Qualcomm n’a pas fourni de comparaison pour les performances en monocoeur.

Les résultats sont encore plus frappants face à Intel, le Snapdragon X Elite étant 52 % plus rapide en performances multicoeurs, et 54 % plus performant en monocoeur par rapport au Core Ultra 7 155H, ceci avec une consommation d’énergie équivalente. En réduisant sa consommation, le Snapdragon pourrait atteindre les performances du 155H tout en utilisant 60 % à 65 % moins d’énergie.

Cependant, ces performances impressionnantes doivent être relativisées, car Intel prévoit de lancer ses processeurs Lunar Lake plus tard cette année, qui pourraient rivaliser avec la puce de Qualcomm en termes d’efficacité énergétique.

Espérons que les applications et les jeux vont suivre

Du côté des graphiques intégrés, le Snapdragon X Elite serait jusqu’à 36 % plus rapide que le Core Ultra 7 155H d’Intel, bien que cette affirmation soit vague et non détaillée en termes de benchmarks. C’est typique des choix sélectifs dans la présentation des performances, et Qualcomm n’a pas comparé son processeur aux versions plus rapides d’Intel, ni au silicium M3 d’Apple pour les graphiques intégrés.

Ces résultats sont impressionnants puisque c’est une puce ARM, rappelons-le, et non x86. L’un des grands espoirs pour Windows sur les appareils ARM est que l’émulation de logiciels et de jeux (qui ne peuvent pas être exécutés nativement, car ils sont x86) atteigne un niveau satisfaisant, et le Snapdragon X Elite semble être un pas important dans cette direction.