Apple rappelle à ses clients les réparations illimitées de l’AppleCare+ pour les dommages accidentels

Apple a précédemment annoncé qu’elle apportait des changements à AppleCare+ et, vendredi dernier, la société a envoyé des e-mails aux abonnés AppleCare+ pour leur rappeler ces changements. La principale amélioration apportée par Apple a été de supprimer le plafond qui limitait les réparations couvertes à deux cas de dommages accidentels par an. Selon les nouvelles conditions d’AppleCare+, les réparations sont désormais couvertes pour un nombre illimité de réclamations pour dommages accidentels dans une année.

Dans l’e-mail, Apple écrit : « Votre plan AppleCare+ protège désormais votre appareil couvert contre un nombre illimité d’incidents provoquant des dommages accidentels dus à la manipulation (au lieu de deux incidents tous les 12 mois) pendant que le plan est actif et en vigueur. Chaque incident est soumis aux frais de service applicables. Cette protection supplémentaire ne vous est pas facturée, et vous n’avez rien à faire ».

Les abonnés AppleCare+ devront toujours payer les frais de service de chaque réparation, qui s’élèvent à 29 euros pour les dommages à l’écran ou à la vitre arrière (iPhone 12, iPhone 13 et iPhone 14 uniquement). Vous paierez 99 euros pour les autres dommages accidentels, et selon la police d’assurance souscrite, vous pouvez même bénéficier d’une protection en cas de perte ou de vol pour 129 euros. Vous pouvez faire réparer la batterie de votre iPhone si elle conserve moins de 80 % de sa capacité initiale. Vous pouvez le vérifier en allant dans Réglages > Batterie > Santé de la batterie.

Les abonnés bénéficient d’un accès 24 h/24 et 7 j/7 à des experts par téléphone ou par chat, d’un service le jour même dans la plupart des grandes villes du monde et de réparations d’écran sur place, à votre domicile ou au bureau. Si votre réparation n’est pas liée à la réparation de la vitre arrière ou de l’écran, un appareil de remplacement peut vous être expédié afin que vous n’ayez pas à rester trop longtemps sans téléphone pendant la réparation du vôtre. Vous pouvez envoyer votre iPhone endommagé par la poste ou l’apporter à l’Apple Store ou au prestataire de services agréé Apple le plus proche.

Le prix d’AppleCare+ varie en fonction de chaque appareil. Pour le service AppleCare+ qui inclut le vol et la perte, les nouveaux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max coûteront 15,49 euros par mois (qui restent en vigueur jusqu’à leur annulation) ou 309 euros pour une durée de deux ans. Le prix de l’iPhone 14 Plus est de 13,99 euros par mois ou 279 euros pour une durée de deux ans. Pour l’iPhone 14, l’iPhone 13, l’iPhone 13 mini et l’iPhone 12, le prix mensuel est de 11,99 euros ou 239 euros pour une durée de deux ans. Et vous pouvez même acheter AppleCare+ incluant le vol et la perte pour l’iPhone SE de troisième génération (7,49 euros par mois, 149 euros pour une durée de deux ans).

Si vous souhaitez bénéficier d’AppleCare+ avec couverture vol et perte, l’application Localiser doit être activée au moment du vol ou de la perte de l’appareil, ainsi que pendant la procédure de réclamation. Apple écrit : « Si vous optez pour la couverture en cas de perte et de vol, la fonctionnalité Localiser doit être activée sur votre appareil au moment de la perte ou du vol. La fonctionnalité Localiser doit rester activée et votre iPhone doit rester associé à votre identifiant Apple tout au long de la procédure de réclamation liée au vol ou à la perte. Dans le cadre de cette procédure, il vous sera demandé d’effacer les données de l’appareil volé ou égaré, de le désactiver, et d’en transférer la propriété avant de pouvoir obtenir un nouvel appareil ».

Si vous ne voulez pas de couverture contre le vol et la perte, AppleCare+ est un peu moins cher. Pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, vous paierez 12,49 euros par mois ou 249 euros pour deux ans de couverture. Pour l’iPhone 14 Plus, le prix mensuel est de 10,99 euros et le prix de deux ans de couverture est de 219 euros. La couverture AppleCare+ pour l’iPhone 14, l’iPhone 13, l’iPhone 13 mini et l’iPhone 12 est de 8,99 euros par mois et de 179 euros pour une durée de deux ans. Enfin, le prix pour l’iPhone SE de troisième génération est de 4,49 euros par mois et de 89 euros pour une durée de deux ans.

Abonnez-vous dès maintenant

Vous pouvez acheter l’offre AppleCare+ de votre choix en même temps que votre nouvel iPhone, ou dans les 60 jours suivant l’achat de votre iPhone. Vous pouvez l’acheter directement depuis votre appareil en allant dans Réglages > Général > À propos et choisir Couverture AppleCare+ disponible.

Les forfaits AppleCare+ peuvent également être achetés en ligne sur ce site. Vous devrez vérifier le numéro de série de l’iPhone que vous souhaitez faire couvrir et exécuter un test de diagnostic à distance. AppleCare+ peut également être acheté dans un Apple Store (une preuve d’achat et une inspection sont requises). Vous pouvez également appeler le 0805 540 003 (vous devrez effectuer un diagnostic à distance et fournir une preuve d’achat). Si vous avez déjà AppleCare+ et que vous souhaitez étendre la couverture, visitez cette page.