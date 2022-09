À quoi ressemble une cuisine connectée en 2022 ?

La planification d’un réaménagement ou d’une rénovation de cuisine est une étape importante. En plus de réfléchir au matériau à utiliser pour les nouveaux comptoirs et aux couleurs des placards, c’est le bon moment pour réfléchir à la technologie que vous voulez dans votre cuisine.

Une rénovation est le moment idéal pour construire une cuisine connectée avec toute la technologie connectée dont vous rêvez. Vous êtes intéressé ? Voici ce qu’il faut prendre en compte et pourquoi.

La technologie dite « intelligente » fonctionne mieux lorsqu’elle est appliquée à quelque chose que vous faites déjà tous les jours. Avant de commencer à regarder les appareils (et il n’est pas nécessaire qu’ils soient tous de la même marque), réfléchissez à la façon dont vous utilisez votre cuisine. Quel type de repas cuisinez-vous le plus souvent ? Utilisez-vous le plus souvent la cuisinière, le four pour la cuisson ou le micro-ondes ? Êtes-vous plutôt un adepte de la mijoteuse ? Envisager ces choses maintenant vous aidera à prendre les bonnes décisions plus tard. Une fois que vous savez ce que vous utilisez le plus, utilisez cette information pour établir votre budget et la façon dont vous allez le dépenser. Ensuite, nous pourrons passer aux choses amusantes !

Vous pouvez également jeter un coup d’œil aux applications proposées par les grandes marques de cuisines comme LG, Samsung et d’autres pour voir s’il y a un design d’application particulier ou une fonctionnalité de compatibilité que vous souhaitez. Par exemple, vous pourriez vouloir vous assurer que vos appareils fonctionnent avec un certain assistant vocal comme Alexa. Je vous suggère également de vous procurer des appareils qui sont sûrs de fonctionner avec le nouveau protocole universel de maison connectée Matter, qui permet de les contrôler plus facilement avec une appli de votre choix.

Choix du four connecté

Il y a beaucoup d’appareils avec lesquels vous pourriez commencer, mais les fours connectés (et leurs cuisinières associées) offrent certaines des meilleures fonctionnalités conviviales pour les apps que vous utiliserez à plusieurs reprises. Vous pourrez notamment surveiller et régler la température à distance, recevoir des alertes sur les minuteries ou la température, ainsi que d’autres notifications importantes.

Certains fours connectés sont même dotés de sondes à viande intégrées qui peuvent vous envoyer des mises à jour indiquant quand des plats de viande plus importants ont atteint la bonne température ou vous donner des instructions de cuisson pour un plat inconnu.

Choix du réfrigérateur connecté

Parmi les meilleurs réfrigérateurs, vous remarquerez qu’ils disposent d’un large éventail de fonctionnalités connectées. Des modèles comprennent une variété de capteurs et un écran connecté dédié pour communiquer avec les autres, faire des listes et des rappels, et bien plus encore. C’est cher, mais vous pouvez utiliser votre réfrigérateur comme un autre appareil connecté pour la gestion de la cuisine. D’autres modèles ne comportent pas d’écran, mais offrent des fonctions intéressantes, comme la possibilité de scanner l’intérieur du réfrigérateur et de dresser une liste de courses sans jamais l’ouvrir.

Certains réfrigérateurs réduisent la technologie au minimum, avec des fonctions telles que des alertes si vous laissez la porte du réfrigérateur ouverte ou l’indication qu’il est temps de changer le filtre à eau. Vous pouvez choisir à peu près n’importe quel niveau de technologie intelligente, mais je pense que la simplicité est préférable pour le réfrigérateur, qui ne bénéficie pas autant d’une multitude de technologies intelligentes supplémentaires. Lorsqu’il s’agit de stocker des aliments, ce que vous voulez vraiment, c’est un appareil qui prend en charge différents contrôles climatiques, ce qui permet de conserver les aliments plus longtemps.

Choix du micro-ondes ou du grille-pain connecté

Panasonic, Samsung, Toshiba et d’autres sociétés proposent une variété de micro-ondes connectés qui fonctionnent avec des assistants vocaux et des applications. Vous pouvez choisir votre mode de cuisson ou un préréglage à partir de votre smartphone, désactiver les bips si vous préférez le silence (une fonctionnalité longtemps négligée dans les anciens micro-ondes), et même faire des choses comme surveiller l’humidité interne.

Si vous n’utilisez pas beaucoup le micro-ondes, ou si vous n’avez pas de four, pensez à vous procurer un grille-pain four connecté. Ces petits appareils offrent un plus large éventail d’options de cuisson et de réchauffement grâce à leur conception de cuisson par convection, et leurs capacités connectées sont analogues. Ils peuvent également détecter le type d’aliments que vous mettez à l’intérieur et utiliser une application pour gérer la cuisson, ainsi que vous donner des recettes et des recommandations depuis l’application.

Les cocottes instantanées sont des appareils tout-en-un qui peuvent effectuer les tâches suivantes : cuisson lente, cuisson sous pression, préparation de riz ou de yaourt, faire sauter des aliments pendant la préparation, et bien plus encore. Si vous préparez beaucoup de plats en une seule fois dans votre cuisine, ou si vous avez tendance à accompagner vos repas de beaucoup de riz, etc., pensez à ajouter une cocotte instantanée compacte à vos plans de rénovation. Elles peuvent être placées n’importe où sur votre comptoir et les versions les plus avancées sont dotées d’une technologie connectée qui vous permet d’obtenir des commandes et des alertes sur l’application, quel que soit le plat que vous prévoyez de cuisiner. De plus, les cocottes instantanées et autres appareils de cuisson sont généralement beaucoup plus abordables que les grille-pain-fours ou les micro-ondes connectés, même s’ils sont dotés d’une technologie intelligente.

Choix de l’assistant connecté

Reliez le tout en choisissant une enceinte à assistant vocal compatible avec vos appareils connectés. Google Assistant utilise des modèles comme le Nest Audio, Alexa a Amazon Echo, et Siri est disponible sur le HomePod Mini. Ils peuvent lire la musique de vos services préférés, répondre à des questions, vous aider à gérer votre calendrier et prendre les appels vocaux de vos amis, parmi de nombreuses autres astuces. Ils sont également très pratiques dans la cuisine, où vous pouvez les utiliser pour régler des minuteurs, demander des recettes et poser des questions sur certains ingrédients.

Une autre solution consiste à utiliser un écran connecté, comme le Nest Hub Max. Ces modèles sont dotés d’un écran tactile que vous pouvez utiliser pour identifier les ingrédients, diffuser des vidéos de cuisine, suivre une recette de blog que vous avez trouvée, et bien d’autres choses encore.

Enfin, gardez à l’esprit qu’une grande rénovation de cuisine avec beaucoup de nouvelles technologies intelligentes mettra également à rude épreuve votre routeur WiFi.