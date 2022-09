Le Galaxy S23+ pourrait se vanter d’une amélioration de 5 % de sa capacité cellulaire

À moins que vous ne soyez le fan de Samsung le plus dévoué au monde ou que vous continuiez à utiliser, disons, un ancien Galaxy S9 que vous êtes pleinement déterminé à mettre à niveau vers un nouveau flagship au printemps prochain quoi qu’il arrive, il y a de fortes chances que les dernières rumeurs autour de la famille Galaxy S23 vous aient laissé un sentiment plutôt décevant (au mieux).

Il y a maintenant de multiples informations et des sources fiables qui indiquent un design complètement inchangé pour le Galaxy S23 standard et le Galaxy S23+ par rapport à leurs prédécesseurs respectifs, mais ce que vous n’avez peut-être pas réalisé jusqu’à aujourd’hui, c’est que le manque de modifications externes pourrait en fait s’avérer être une bonne chose.

On dit que la beauté est dans l’œil de celui qui regarde, mais à une époque où les smartphones haut de gamme se ressemblent (beaucoup trop), les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra sont objectivement assez familiers et spéciaux pour faire une impression visuelle sur (presque) tout le monde.

Pas trop lourd et certainement pas trop épais, le Galaxy S22+ de 6,6 pouces en métal et verre, par exemple, parvient à embarquer une batterie raisonnablement lourde de 4 500 mAh, alliant (presque) parfaitement beauté et puissance. Bien sûr, il est toujours possible d’améliorer l’endurance de la batterie, surtout en ce qui concerne les flagships Android, et c’est précisément ce que Samsung devrait faire avec le Galaxy S23+.

Si les informations internes de The Elec s’avèrent exactes, ce qui s’est produit à plusieurs reprises dans le passé pour de nombreux appareils Galaxy non commercialisés, le Galaxy S23+ améliorera d’environ 5 % la capacité cellulaire susmentionnée de son prédécesseur de 2022.

Un réel exploit

Cela peut sembler peu, mais ce serait un exploit assez impressionnant de la part de Samsung si une batterie de 4 700 mAh était comprimée dans un châssis de taille inchangée. L’objectif actuel est de conserver (plus ou moins) l’épaisseur de 7,6 mm et le poids de 195 grammes du Galaxy S22 S22+, ce qui pourrait être réalisé à l’aide de la technologie dite « d’empilage ».

Le matériau interne de la batterie serait empilé « couche par couche comme un escalier » pour s’assurer qu’il n’occupe pas trop d’espace à l’intérieur du Galaxy S23+, permettant au smartphone de rester relativement svelte. Cela semble beaucoup de travail d’ingénierie pour une augmentation de 5 % de la capacité de la batterie, mais si le résultat final est ne serait-ce qu’une ou deux heures d’autonomie supplémentaire entre les charges dans le monde réel, je suis certain que beaucoup d’utilisateurs apprécieront la mise à niveau apparemment modeste.

D’ici là, nous ne saurons probablement pas si les modèles Galaxy S23 et S23 Ultra auront des améliorations analogues de la taille de la batterie dans le pipeline par rapport au S22 et S22 Ultra.