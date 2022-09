Voici la fiche technique présumée du Pixel 7, des petites améliorations par rapport au Pixel 6

by

Maintenant que nous savons exactement quand les Pixel 7 et Pixel 7 Pro vont être entièrement détaillés et (très probablement) mis en précommande, ainsi que quand ils pourraient commencer à être expédiés et le prix, tout ce qui reste à révéler avant le 6 octobre sont les spécifications des futurs flagships du géant de la recherche.

Alors que des bribes d’informations ont évidemment été divulguées ou (indirectement) confirmées par le géant de la recherche lui-même il y a des semaines ou même des mois, Yogesh Brar tente aujourd’hui de rassembler une fiche technique (presque) complète pour le plus petit et le moins cher des deux prochains Pixel.

Google Pixel 7

(rumoured) – 6.3″ FHD+ OLED, 90Hz

– Google Tensor G2 SoC

– Titan chip

– Rear Cam: 50MP + 12MP (UW)

– Front Cam: 11MP

– 8GB RAM

– 128/256GB storage

– Android 13

– 4,700mAh battery (~)

– 30W fast charging

– Wireless charging

– Stereo speakers, Bluetooth LE — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) September 26, 2022

Et, vous n’allez probablement pas remarquer beaucoup de différences si vous disposez d’un Pixel 6. Mais heureusement pour Google, il y a beaucoup de consommateurs qui n’ont pas acheté le Pixel 6 ou 6 Pro et qui pourraient être tentés d’opter pour le Pixel 7 ou 7 Pro cet automne plutôt que des appareils comme l’iPhone 14 et 14 Pro d’Apple ou les fleurons de la série Galaxy S22 de Samsung.

Si le Pixel 7 devrait coûter la modique somme de 599 dollars aux États-Unis pour le modèle de base, les spécifications suivantes pourraient en faire une très bonne affaire pour beaucoup de gens :

Écran OLED de 6,3 pouces avec une résolution full HD+ et des capacités de taux de rafraîchissement de 90 Hz

Processeur Google Tensor G2

Puce de sécurité Titan

Caméra principale de 50 mégapixels à l’arrière + caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels

Caméra frontale de 11 mégapixels

8 Go de RAM

128 ou 256 Go de stockage en interne

Android 13 prêt à l’emploi

Batterie d’une capacité de 4 700 mAh (environ) avec un charge rapide de 30W et une charge sans fil

Haut-parleurs stéréo

Connectivité Bluetooth LE

Par rapport au Pixel 6, ce haut de gamme à prix très raisonnable devrait essentiellement disposer d’une caméra frontale améliorée, d’une batterie légèrement plus grande (peut-être), et d’un écran légèrement plus petit (probablement avec un nombre de pixels et une technologie de taux de rafraîchissement inchangés).

La caméra frontale, soit dit en passant, sera empruntée au Pixel 6 Pro, ce qui est certainement une bonne nouvelle. Mais sera-t-il suffisant pour faire briller le Pixel 7 dans le paysage actuel des smartphones premium ? Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, il est probable que Google y parvienne. Cela aiderait aussi certainement si le SoC Tensor de deuxième génération s’avérait nettement plus puissant que son prédécesseur, ce qui ne semble malheureusement pas être le cas d’après les premiers benchmarks. Oui, la vitesse brute sera apparemment améliorée, mais pas suffisamment pour donner du fil à retordre au Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm et aux bêtes A15 Bionic d’Apple.

Qu’en est-il du Pixel 7 Pro ?

Hélas, nous n’avons rien de nouveau à rapporter sur le flagship de prochaine génération de Google, mais sur la base de ce que nous « savons » maintenant sur le Pixel 7 et un certain nombre de rumeurs plus anciennes, nous pouvons probablement faire au moins quelques suppositions instruites décentes.

Indubitablement alimenté par le même chipset interne Tensor G2 susmentionné que son petit frère, le Pixel 7 Pro est également censé plafonner à 256 Go d’espace de stockage interne, ce qui serait en fait une rétrogradation par rapport à la variante haut de gamme Pixel 6 Pro de 512 Go.

Une mise à niveau de la RAM déjà généreuse de 12 Go est évidemment peu probable, tout comme une capacité de batterie supérieure à 5 000 mAh environ. À l’arrière, le Pixel 7 Pro est susceptible d’adopter un système de triple caméra très analogue composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un téléobjectif de 48 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels comme le Pixel 6 Pro, et au moins pour le moment, il n’y a pas de mots sur de grands changements pour la caméra frontale de 11 mégapixels.

Dans l’ensemble, nous ne nous attendons vraiment pas à ce que le Pixel 7 Pro ait l’air, eh bien, très différent du 6 Pro en termes de spécifications, mais à seulement 899 dollars, son rapport qualité-prix pourrait totalement effacer la concurrence juste à temps pour la saison des achats de Noël.