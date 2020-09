Le LG Wing offre un nouveau visage aux smartphones à double écran

Comme prévu, LG introduit l’un des smartphones les plus inhabituels de l’année. Le LG Wing est un smartphone à double écran avec un écran primaire de 6,8 pouces qui pivote pour révéler un écran secondaire de 4 pouces qui peut être positionné en dessous ou sur le côté. LG positionne cet écran de manière à faciliter la saisie, le multitâche ou d’autres activités.

Le LG Wing est le fruit de la nouvelle initiative du « Project Explorer » de LG, qui, selon l’entreprise, est un effort pour réimaginer ce que peut être un smartphone plutôt que de se contenter de lancer un nouvel appareil avec des spécifications légèrement meilleures que le modèle de l’année dernière. LG explique que l’idée derrière le projet Explorer est d’imaginer de nouveaux designs, de prendre de nouveaux risques et d’essayer de fournir de nouveaux facteurs de forme avec des objectifs pratiques. Le LG Wing est la première incarnation.

Le smartphone est alimenté par un processeur Snapdragon 765G de Qualcomm et dispose de trois caméras à l’arrière et d’une unique caméra frontale.

Mais, la caractéristique la plus marquante est le design à double écran. Entre autres choses, LG indique que vous pouvez utiliser le second écran pour :

Taper un message à l’aide d’un clavier à l’écran sans masquer une application sur l’écran principal

Utiliser des applications de chat ou de messagerie texte tout en regardant des vidéos

Visualiser des commandes de lecture de médias qui ne sont pas superposées à l’écran

Les alertes d’appels entrants et autres messages s’affichent sur le petit écran sans masquer l’écran principal.

Lorsque vous acceptez l’appel, l’interface utilisateur reste sur le deuxième écran.

Vous pouvez également maintenir la navigation GPS en plein écran tout en prenant un appel ou en contrôlant les médias sur le deuxième écran.

Vous pouvez également créer des paires d’applications pour deux applications que vous souhaitez généralement ouvrir ensemble en mode double écran. Il vous suffit de toucher le raccourci sur votre écran d’accueil pour lancer YouTube et Chrome, par exemple.

Du côté des caméras ?

LG note que la caméra frontale du smartphone se rétracte automatiquement si vous faites tomber le téléphone, afin d’éviter tout dommage. Et comme elle n’est pas visible lorsque vous ne l’utilisez pas, il n’y a pas d’encoche ou de trou dans l’écran. Le smartphone dispose également d’un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

La caméra principale du smartphone prend en charge la stabilisation optique de l’image et dispose de 6 capteurs de mouvement pour maintenir la stabilité des enregistrements vidéo. Et, vous pouvez tenir le smartphone par son écran plus petit, en utilisant les commandes d’enregistrement, de panoramique et autres sans couvrir l’écran du viseur plus grand. La caméra frontale du LG Wing est équipée d’un capteur d’image de 32 mégapixels, tandis que le système de caméra arrière comprend une caméra primaire de 64 mégapixels avec un champ de vision de 78 degrés, une caméra ultra-large de 12 mégapixels avec un champ de vision de 120 degrés et 6 capteurs de mouvement et enfin une caméra ultra-large de 13 mégapixels avec une ouverture à 117 degrés.

Le LG Wing sera d’abord disponible chez Verizon aux États-Unis, avant de rejoindre AT&T et T-Mobile. Les prix varieraient selon les opérateurs, mais la rumeur veut que le premier smartphone du projet LG Explorer ait un prix de base de l’ordre de 1 000 dollars. Pour le moment aucune information sur le prix en France.