Un hacker de Rockstar Games aurait été arrêté suite à la fuite de GTA 6

La personne responsable des récentes fuites concernant le prochain jeu de Rockstar, GTA 6, a peut-être été arrêtée et pourrait avoir de sérieux ennuis. Un jeune de 17 ans a été placé en détention en Grande-Bretagne ce vendredi 23 septembre.

Le week-end dernier, une personne a piraté Rockstar Games et a divulgué plus de 90 vidéos du jeu Grand Theft Auto 6, toujours en cours de développement. Hier, la police de la ville de Londres aurait arrêté l’individu de 17 ans, responsable du piratage.

La BBC et le compte Twitter de la police de la ville de Londres ont confirmé que l’arrestation a eu lieu dans le Oxfordshire plus tôt dans la journée. La déclaration officielle dit seulement que cet individu de 17 ans a été arrêté « pour suspicion de piratage, dans le cadre d’une enquête soutenue par la NCA UK’s National Cyber Crime Unit », mais le journaliste Matthew Keys rapporte qu’il s’agit de la personne qui a divulgué Grand Theft Auto 6 après avoir piraté Rockstar Games (et peut-être aussi Uber).

D’autres tweets de Keys affirment également que cette arrestation a été effectuée en partenariat avec le FBI, dont on savait qu’il enquêtait sur le piratage. Des déclarations plus détaillées des agences impliquées sont attendues dans les heures à venir, et je ne manquerais pas de vous tenir informé.

On the evening of Thursday 22 September 2022, the City of London Police arrested a 17-year-old in Oxfordshire on suspicion of hacking, as part of an investigation supported by the @NCA_UK’s National Cyber Crime Unit (NCCU). He remains in police custody. pic.twitter.com/Zfa3OlDR6J —City of London Police (@CityPolice) September 23, 2022

Le hacker reste en garde à vue pour le moment. Rockstar Games a publié une déclaration sur le piratage lundi et a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à « une perturbation de nos services de jeu en direct ni à un effet à long terme sur le développement de nos projets en cours ».

Une fuite qui a fait du bruit

La fuite de GTA 6 est l’une des histoires de l’année dans l’industrie du jeu vidéo. Non seulement elle nous a donné un aperçu d’une version inachevée de l’un des jeux vidéo les plus attendus de tous les temps, mais elle a également donné lieu à de nombreuses discussions sur la façon dont les jeux sont créés et révélés et sur le fait que de nombreux joueurs n’ont pas la perception la plus exacte du fonctionnement du développement des jeux.

Par solidarité avec Rockstar, de nombreux développeurs ont publié des séquences de développement précoce de leurs jeux, montrant un gameplay et des visuels incomplets.