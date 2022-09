Windows 11 : Microsoft Edge reçoit une page d’accueil centrée sur le jeu

En outre, le navigateur Edge a également été amélioré ou optimisé techniquement pour le jeu, avec ce que l’on appelle le « Clarity Boost ». Cette fonctionnalité rend le gameplay depuis le cloud « plus net et plus clair », comme l’explique Microsoft. En outre, un mode d’efficacité améliore les performances de jeu en réduisant automatiquement l’utilisation des ressources du navigateur lorsqu’un jeu sur PC est lancé. D’ailleurs, ce ne sont pas seulement les utilisateurs de Windows 11 qui en profitent, mais aussi ceux de Windows 10.

Cela fait longtemps que l’on ne peut plus parler de deuxième printemps pour Edge, mais au vu de la mise à jour d’automne actuelle pour Windows 11, on peut se permettre cette référence ou ce jeu de mots. La raison de la popularité accrue de Edge par rapport à la première version « Spartan » n’est pas seulement due au fait que Microsoft a changé de moteur, mais aussi au fait que la firme de Redmond travaille constamment sur son navigateur.