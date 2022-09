by

L'équivalent de la Dynamic Island est disponible sous forme d'application pour Android

Lors de la présentation des iPhone, il y avait beaucoup de nouveautés à voir, la plupart d’entre elles étant des innovations techniques sous le capot. Sur l’iPhone 14 Pro, le remplacement de l’encoche par Dynamic Island se distingue toutefois. Certains aimeraient aussi l’avoir sur Android, un développeur le rend possible.

Pour ceux qui l’ignorent, Dynamic Island d’Apple est un nouveau type d’affichage multi-fonctionnel qui, d’une certaine manière, fait de la nécessité d’une caméra poinçonnée. En effet, alors que la plupart des fabricants de smartphones essaient de réduire au maximum ce trou dans l’écran, le géant de Cupertino, en Californie, le place quasiment au centre de toute l’utilisation.

En effet, on « enveloppe » l’ouverture pour la caméra frontale et les capteurs avec une interface spéciale, celle-ci s’agrandit lorsque, par exemple, des appels sont reçus, des instructions de navigation sont affichées ou des éléments de lecture apparaissent. Et comme beaucoup de fans d’Android doivent l’admettre, cela a l’air sacrément cool, pour le dire vulgairement.

Autrement dit, Apple a pris quelque chose considéré comme une horreur, et l’a transformé en un centre de notification changeant de forme. Et notez la rapidité avec laquelle une rumeur est sortie disant que la Dynamic Island serait présente sur les quatre modèles d’iPhone 15 l’année prochaine. Cette année, la fonctionnalité n’est disponible que sur les deux modèles Pro.

Il n’est donc pas surprenant de voir un développeur mettre en œuvre une solution comparable pour les smartphones Android. Comme l’a découvert The Verge, un développeur du nom de Jawomo propose son application dynamicSpot dans le Google Play Store. Comme vous pouvez l’imaginer, celle-ci tente de reproduire la Dynamic Island. L’application est actuellement disponible en tant qu’application Early Access, elle en est donc à un stade relativement précoce.

Gratuite mais…

Après l’installation de l’application, il vous est demandé de sélectionner les applications avec lesquelles vous souhaitez que le dynamicSpot fonctionne (vous pouvez sélectionner TOUT en appuyant sur le coin supérieur droit de l’écran). Vous devez également donner à dynamicSpot la permission d’accéder à vos notifications ainsi qu’à tout ce qui se trouve sur votre écran. Les développeurs affirment qu’ils ne collectent pas les données des utilisateurs et ne partagent pas vos informations personnelles avec des tiers.

Il existe quelques options de personnalisation, dont une qui permet d’afficher deux notifications en même temps.

La version de base de l’application est gratuite, mais ceux qui veulent plus de fonctionnalités et de possibilités de réglage doivent payer 3,99 euros. dynamicSpot fonctionne toutefois déjà assez bien, mais est pour l’instant surtout un gadget visuel. L’équivalent Android ne propose pas les fonctionnalités de notification avancées ou étendues que permet l’original d’Apple. Et pourtant : pour une application tierce mise en œuvre aussi rapidement, dynamicSpot est étonnamment bien réussie.