Tour d’horizon des tests de l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro : du mitigé selon le modèle

Les iPhone 14 et iPhone 14 Pro d’Apple commencent à être expédiés aujourd’hui après une brève période de précommande. Il s’agit des produits phares de la société pour l’année, et ils ont le poids des attentes sur eux.

Apple a apporté plus que quelques changements à l’iPhone (enfin, à l’iPhone Pro) cette année. Il y a un nouvel écran avec un nouveau paradigme d’interface, un nouveau capteur photo à haute résolution, et l’encoche a également disparu ! Tout cela est-il suffisant pour justifier l’achat d’un nouveau smartphone à plus de 1 000 euros ? Eh bien, je devrais les avoir en main pour m’en rendre compte.

En attendant que je puisse mettre les mains sur l’iPhone 14 et le 14 Pro, voici les principales conclusions des sites technologiques outre-Atlantique.

La Dynamic Island et le Always-on Display font plaisir

L’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sont les premiers iPhone en plein écran à ne pas avoir d’encoche. Apple les a plutôt équipés de ce qu’elle appelle la « Dynamic Island », une sorte de découpe en forme de côté en haut de l’écran qui se transforme en espace de jeu pour les petits bouts d’interactions iOS. Cela inclut la pop-up Face ID, les commandes de musique, la confirmation d’Apple Pay, les activités en direct, et ainsi de suite.

« Je dois passer plus d’une semaine avec l’iPhone 14 Pro pour savoir quel impact il aurait sur ma vie, mais pour l’instant, le plus grand effet est esthétique. Voir la pilule se transformer en un carré lors de la signature d’une application ou d’Apple Pay avec Face ID, ainsi que la flèche de virage à droite apparaître lorsque je navigue quelque part, est une touche agréable », a déclaré Cherlynn Low d’Engadget.

Bien sûr, une grande partie de ce que la Dynamic Island offre est un potentiel. On ne peut pas savoir combien d’applications se brancheront sur l’API Live Activities et rendront ce petit espace utile. Il faudra attendre la sortie d’iOS 16.1 pour que les applications puissent commencer à en tirer parti. Cela prendra un certain temps, et nous serons alors en mesure de faire une évaluation plus complète.

« Mais pour l’instant, la Dynamic Island ressemble à l’une de ces choses qui ont besoin d’une année de raffinement et de l’attention des développeurs avant que nous sachions vraiment à quel point elle est importante », a écrit Nilay Patel sur The Verge.

L’autre partie de l’écran qui fait l’objet de toutes les attentions est le Always-on Display, alias l’écran toujours allumé. Rejoignant enfin les rangs de Samsung, OnePlus et d’autres fabricants de smartphones Android, l’écran de l’iPhone restera désormais actif lorsqu’il ne sera pas utilisé.

« S’il est vrai que j’ai d’abord été séduit par l’idée de l’AOD, comme on l’appelle en abrégé, sur le Moto X de Motorola en 2013, l’iPhone 14 Pro et son écran de verrouillage personnalisable me font souhaiter que Samsung et Google en fassent un peu plus avec leurs versions respectives de cette technologie », s’enthousiasme Florence Ion, une aficionado d’Android, sur Gizmodo.

Contrairement aux smartphones Android, qui affichent une horloge minimale et quelques icônes de notification, la mise en œuvre de l’affichage permanent d’Apple vous laisse avec un écran de verrouillage entièrement visible, mais dont l’intensité est réduite. Tout le monde n’a pas été fan de cette mise en œuvre. « En tant que personne qui n’utilise pas d’arrière-plan personnalisé, je ne trouve pas que ce soit un atout majeur », a déclaré Low d’Engadget.

La caméra n’est pas beaucoup mieux

Avec l’iPhone 14 Pro et l’iPhone Pro Max, Apple rejoint la parade des appareils photo à haute résolution que l’on trouve sur les meilleurs smartphones Android. D’un capteur photo principal de 12 mégapixels, la société passe à 48 mégapixels. Ce chiffre est compétitif par rapport à la plupart des fabricants de smartphones Android, qui proposent des appareils allant de 50 à 200 mégapixels. Cependant, comme pour leurs homologues Android, le bond en avant dans la qualité des résultats n’a pas été aussi impressionnant qu’il pourrait sembler sur le papier.

« La réalité est un peu différente. Les détails des photos sont plus nets, avec moins de bruit d’image dans presque tous les types d’éclairage, c’est certain, mais ils sont très similaires aux photos prises avec un iPhone 13 Pro. Pouvez-vous même voir des différences de qualité d’image dans cette comparaison en extérieur ? À moins de zoomer et de faire une comparaison approfondie côte à côte, pas vraiment », a déclaré Ray Wongy, écrivant pour Input Mag.

« En général, le 14 Pro et le 13 Pro prennent des photos très similaires. Le 14 Pro est un peu plus froid et capture un tout petit peu plus de détails à 100 % dans un éclairage faible, mais il faut vraiment le chercher », a déclaré Nilay Patel, de The Verge.

« Sur la photo de 12 mégapixels, le recadrage en taille réelle ne peut pas faire beaucoup de zoom. Mais regardez le fichier RAW de 48 mégapixels ci-dessous : vous pouvez zoomer de beaucoup plus près. Et les détails ! C’est vraiment impressionnant pour un appareil photo de smartphone. Souvent, les photos à haut mégapixel des smartphones Android sont synonymes de détails croustillants. Quel que soit le tour de magie qu’Apple fait avec le Photonic Engine, c’est pratiquement magique », écrit Wong.

C’est toujours un bon résultat, mais on a l’impression que les critiques s’attendaient à mieux dès la sortie de la boîte.

Pour l’iPhone 14, économisez et achetez un iPhone 13

Si vous regardez attentivement, vous remarquerez que j’ai laissé de côté l’iPhone 14 pour parler des modèles Pro. C’est parce qu’en ce qui concerne l’iPhone 14, il y a une conclusion à laquelle il est difficile d’échapper : achetez plutôt un iPhone 13. Apple perfectionne l’iPhone 13 avec le même processeur, mais des appareils photo plus grands, une batterie légèrement plus grande et quelques autres changements mineurs ici et là. C’est tout à l’honneur de l’iPhone 13 qu’il y ait si peu d’améliorations à apporter pour qu’il reste compétitif, et votre porte-monnaie vous remerciera si vous envisagez soigneusement de l’acheter plutôt que le 14.

« La plupart des gens devraient envisager d’autres options, mais il y a un argument en faveur de l’iPhone 14 si vous répondez à un ensemble restreint de critères : vous avez un iPhone 12 ou plus ancien, vous voulez vraiment la fonction SOS satellite, vous préférez un écran de 6,1 pouces (c’est, après tout, le bon), vous voulez la meilleure qualité d’appareil photo à ce niveau de prix, vous avez juste besoin d’un nouveau smartphone en ce moment, et votre opérateur propose une offre de reprise intéressante », conseille Nilay Patel de The Verge.

Il n’y a pas vraiment de raison d’acheter un iPhone 14, puisque vous pouvez obtenir une grande partie de ce que l’iPhone 14 offre avec l’iPhone 13, et pour moins cher. Cela ne s’applique pas à l’iPhone 14 Plus, qui est une bête différente en soi. Cependant, pour l’iPhone 14 standard, ce n’est pas la meilleure affaire.