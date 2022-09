AMD annoncera ses nouveaux GPU RDNA 3 le 3 novembre

Cette semaine, NVIDIA a dévoilé les GPU RTX 4090 et RTX 4080, et bien qu’il s’agisse de GPU étonnant, elles ne viennent pas sans concurrence. Non seulement il y a un nouvel acteur dans le jeu, Intel, mais AMD, le principal concurrent de NVIDIA, prépare également ses propres GPU. Et nous en saurons plus sur eux très, très bientôt.

Juste au moment où NVIDIA a annoncé ses nouveaux GPU, AMD en a profité pour annoncer la date de son prochain grand événement GPU : le 3 novembre 2022. Ils seront basés sur l’architecture RDNA 3 de la société et seront probablement vendus sous le nom de Radeon RX 7000-series si AMD s’en tient à son schéma de dénomination actuel.

Parmi les choses que nous pourrions voir dans ces nouvelles cartes graphiques, nous avons un nouveau design de chiplet et un nœud de processus TSMC de 5 nm, ainsi qu’un pipeline graphique optimisé, une version nouvelle génération d’Infinity Cache, et un design d’unité de calcul amélioré.

Les GPU RDNA 2 prennent peu à peu le dessus sur les APU Ryzen d’AMD, qui utilisaient auparavant des GPU Vega, à la fois sur les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, mais RDNA 3 prendrait le relais dans le marché GPU de jeu — et vraisemblablement, sur les APU également à terme.

Nous en saurons plus sur ces GPU lorsque l’événement d’AMD aura lieu, mais NVIDIA pourrait avoir des raisons de s’inquiéter.