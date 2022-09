Nothing lance le teasing de sa prochaine paire d’écouteurs, les Ear (Stick)

Lorsque Nothing a été dévoilé au début de l’année dernière, le fondateur Carl Pei a promis que la startup avait une feuille de route complète. Les premiers articles sur la société londonienne faisaient allusion à un jeu de présentation rempli de personnages Pokémon, chacun représentant un produit différent en cours de développement.

Environ un an et demi plus tard, Nothing a livré deux produits majeurs : les ear (1) et le Phone (1). C’est un impressionnant résultat dans un monde où les jeunes entreprises de matériel informatique ont l’habitude de jouer la sécurité. Comme il est de coutume avec tous ses lancements de produits jusqu’à présent, Nothing vient de dévoiler un autre produit.

Nothing a publié son premier teaser pour les Ear (Stick), sa deuxième paire d’écouteurs sans fil après les ear (1) de l’année dernière. Mais, il s’agit d’une nouvelle paire d’écouteurs, qui sont apparemment distincts des ear (1).

Dans une série d’images, la société de technologie grand public a montré le nouveau boîtier de charge pour les écouteurs, qui semble utiliser un design cylindrique presque comme un tube de rouge à lèvres. Le lancement des nouveaux écouteurs est prévu pour la fin de l’année, selon le communiqué de presse de Nothing.

Comme toujours, le teaser pose plus de questions qu’il n’apporte de réponses, mais cela confirme les rumeurs de l’été selon lesquelles la société travaillait sur une suite aux ear (1) à un prix similaire. Dans un e-mail, Lewis Hopkins, responsable des relations publiques de Nothing aux États-Unis, a confirmé que le Ear Stick est plus qu’un simple étui de recharge pour les actuels écouteurs de la société. « Le Ear Stick est un produit entièrement nouveau. Un nouvel étui de chargement et un nouvel écouteur ».

Ear (stick). Supremely comfortable. Exquisitely unique. Revealed exclusively on Chet Lo’s SS23 runway. pic.twitter.com/lzP3n4cQNR —Nothing (@nothing) September 22, 2022

Une réelle attente

Les rumeurs concernant le Ear (Stick) sont apparues avant le lancement du Phone (1) au début de l’année et indiquaient que les écouteurs présenteraient de nombreuses similitudes de conception avec les ear (1), mais sans les embouts en silicone. Bien qu’il y ait eu quelques spéculations sur le fait qu’ils seraient annoncés en même temps que le premier smartphone de Nothing, le lancement du Phone 1 est passé sans aucun signe de nouveaux écouteurs.

Alors que pouvons-nous attendre des nouveaux Ear Stick ? Eh bien, le communiqué de presse de Nothing promet qu’ils sont « légers comme des plumes » avec un « design ergonomique suprêmement confortable » qui est « moulé à vos oreilles ». Nothing ne tarit pas non plus d’éloges sur son étui de chargement, qu’il qualifie « d’unique » et « inspiré des silhouettes classiques des cosmétiques… de forme compacte pour se glisser simplement dans les poches ». Chic.