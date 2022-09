La vidéo du design de la Pixel Watch révèle son verre incurvé

by

Les lancements de produits de Google sont définitivement devenus progressivement plus… différents ces derniers temps, avec en point d’orgue le teaser du mois de mai pour les Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel Watch qui ne doivent devenir pleinement officiels que le 6 octobre.

Mais Google n’est pas resté inactif depuis le mois de mai jusqu’à aujourd’hui — elle a déjà révélé le chipset à l’intérieur des smartphones ainsi que leurs coloris et la date de début des précommandes. Et aujourd’hui il est temps pour nous d’avoir un bien meilleur aperçu de la Pixel Watch.

Google vient de diffuser une vidéo de teasing intitulée « The Design of Google Pixel Watch » avant le lancement officiel de la smartwatch lors d’un événement le 6 octobre. La vidéo met bien en évidence le design épuré de la smartwatch avec son verre incurvé et les couleurs vives du bracelet, le tout en moins d’une minute.

Ce qu’elle ne montre pas, ce sont les bords de la montre. Depuis que les premiers rendus de la Pixel Watch ont été publiés en ligne, tous les éléments de l’interface utilisateur à l’écran ont été représentés sur une toile de fond noire. C’est très joli, mais ce faisant, l’épaisseur réelle des bords de la montre est restée un mystère. Une conception intelligente, pourrait-on dire. Son écran circulaire s’enroule jusqu’à l’arrière, où nous voyons le marquage Gorilla Glass. Il est donc certain que Corning a fabriqué la protection en verre de la montre.

Le côté droit de la Pixel Watch présente un bouton unique et une couronne. Nous pensions auparavant qu’il y aurait deux boutons sur le côté, mais il est clair maintenant que ce n’est pas le cas. La vidéo confirme également que la couronne est rotative, et qu’elle servira très probablement de bouton de navigation physique, tout comme la couronne de l’Apple Watch.

Un système de fixation de bracelet propriétaire

Un système de fixation de bracelet propriétaire est également confirmé par cette vidéo, donc si vous espériez adapter votre collection actuelle de bracelets de 20 ou 22 mm à cette smartwatch, vous n’aurez pas de chance. Google va certainement dire que le système propriétaire donne à la montre un look plus épuré, et c’est le cas, mais cela reste quelque chose de propriétaire.

Malheureusement, Google ne révèle pas grand-chose d’autre sur les matériaux utilisés dans la construction de la Pixel Watch ou si elle a un classement officiel de durabilité.

Selon les rumeurs, la Pixel Watch devrait coûter entre 250 et 350 euros en version Wi-Fi/Bluetooth uniquement et environ 400 euros avec la fonctionnalité LTE. Tout sera révélé dans quelques semaines environ, restez à l’écoute.