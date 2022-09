Le futur Surface Laptop 5 pourrait être lancé avec des puces Intel uniquement

Microsoft devrait annoncer ses modèles Surface de nouvelle génération dès le 12 octobre, et plus nous nous rapprochons de cet événement, plus les informations émergent par des canaux non officiels.

Cette fois-ci, un rapport de WinFuture nous livre une information très intéressante concernant les options de processeur disponibles sur le futur Surface Laptop 5.

Plus précisément, la source affirme que Microsoft prévoit d’abandonner la version AMD du Surface Laptop 5, ce qui signifie que l’appareil serait équipé exclusivement de processeurs Intel. Bien que l’information ne soit pas encore certaine à 100 %, les processeurs Intel de 12e génération seront certainement utilisés sur le nouveau Surface Laptop 5, la seule question est de savoir s’ils seront proposés aux côtés des variantes AMD ou non.

Les appareils Surface alimentés par des puces AMD ont été équipés d’un processeur personnalisé qui a été développé en collaboration avec le géant du logiciel, et inutile de dire que les deux entreprises ont vanté ce partenariat à chaque occasion.

Microsoft a également vanté les performances du processeur dit Ryzen Microsoft Surface Edition, affirmant qu’il faisait de l’appareil le plus rapide de sa catégorie.

“Le Surface Laptop 4 équipé du processeur AMD Ryzen 7 Microsoft Surface Edition est le plus rapide de sa catégorie, offrant des performances exceptionnelles pour un ordinateur portable, un flux fluide entre les onglets du navigateur et une vitesse rapide et multitâche pour toutes les applications. Avec la technologie AMD Ryzen, les utilisateurs peuvent s’attendre à tout“, a déclaré l’entreprise lors de l’annonce du tout nouveau Surface Laptop 4.

À ce stade, nous devrions simplement prendre la suppression d’une option AMD avec une pincée de sel, mais plus d’informations sur les versions réelles du processeur sur le nouveau portable seront annoncées dans quelques semaines.