Nothing pourrait lancer de nouveaux écouteurs entièrement sans fil avec le phone (1)

Non contente de dévoiler son très attendu Nothing phone (1) dans le courant du mois, il semblerait que la mystérieuse nouvelle société Nothing dévoile également une nouvelle version de ses écouteurs Nothing ear (1). Le 12 juillet prochain, Nothing lancera le Nothing phone (1), qui fait tous les jours les gros titres. Mais aujourd’hui, il ne s’agit pas du premier smartphone de Nothing. Il s’agit plutôt de la possibilité de lancer ses deuxièmes écouteurs entièrement sans fil, qui pourraient être lancés le même jour que le phone (1).

Il est rapporté que Nothing pourrait lancer de nouveaux écouteurs, prétendument appelés les Nothing ear (1) Stick le 12 juillet. Nous avons également un aperçu du design des prétendus écouteurs. L’image qui a fuité montre une paire d’écouteurs transparents placés dans un boîtier mince et allongé (par opposition au boîtier de forme carrée des premiers écouteurs de Nothing), ce qui justifie le surnom de « Stick ».

Les écouteurs de Nothing qui ont fait l’objet d’une fuite ressemblent aux ear (1) mais présentent quelques changements. Outre un boîtier de charge différent, les écouteurs sont dotés de tiges plus longues et de deux points dans la partie inférieure, au lieu d’un seul sur les ear (1). De plus, il y a également la nouvelle marque ear (1) Stick.

De plus, nous n’avons pas de détails sur l’intérieur des écouteurs dont on parle. Bien que l’on puisse s’attendre à quelques améliorations, les ear (1) Stick ressemblent davantage à une autre variante des ear (1) qu’à un successeur direct. De plus, nous ne savons pas si cette information deviendra vraiment vraie ou s’il n’y a pas de plans pour lancer une nouvelle paire d’écouteurs sans fil pour le moment.

Bien qu’il n’y ait pas encore de confirmation officielle, les spéculations entourant les photos qui ont fuité suggèrent que la société pourrait introduire une version moins chère, sans réduction de bruit, de ses écouteurs, ce qui serait logique et permettrait à Nothing de s’aligner sur l’offre actuelle d’écouteurs d’Apple. Une version moins chère des ear (1) qui conserverait l’excellente qualité sonore des écouteurs sortis plus tôt cette année serait une nouveauté bienvenue, tandis que le boîtier soigné et plus ergonomique est un design que je suis surpris que personne d’autre n’ait envisagé auparavant.

Vivement une annonce

Nous nous attendons à ce que ces détails sortent bientôt. Il est donc préférable de les attendre. En ce qui concerne le phone (1), nous connaissons déjà une poignée d’informations telles que son système sur invitation uniquement, le chipset Snapdragon 778G+ de Qualcomm, le design transparent, la recharge sans fil, et plus encore.

Le prix et d’autres détails seront confirmés le 12 juillet. Restez donc à l’écoute jusqu’à cette date pour connaître tous les détails.