Comment installer la mise à jour Windows 11 2022 Update (22H2) ?

J’utilise la version preview de Windows 11 22H2 sur quelques PC depuis plusieurs mois maintenant et l’expérience a été très bonne. J’espère que cette mise à jour sera stable et ne posera que peu de problèmes.

La mise à jour vers Windows 11 version 22H2 à partir de Windows 10 peut demander un peu plus de travail car vous devrez vous assurer que votre appareil répond à la configuration minimale requise pour exécuter Windows 11. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l’application Bilan de santé du PC, que vous trouverez en recherchant « Bilan de santé du PC » dans la barre des tâches et en la sélectionnant dans la liste des résultats. Cette application vous aidera à déterminer l’éligibilité de votre appareil à la mise à jour Windows 11 version 22H2 et les prochaines étapes à suivre si votre appareil n’est pas éligible.

Si la mise à jour n’a pas encore été proposée à votre PC dans Windows Update, vous pouvez télécharger et exécuter l’assistant d’installation de Windows 11 de Microsoft. Cliquez sur le bouton « Télécharger maintenant » sous Assistant d’installation Windows 11 et lancez le fichier téléchargé. Il vous proposera de mettre automatiquement votre PC à niveau vers la dernière version de Windows 11, même si celle-ci ne vous a pas encore été proposée par Windows Update.

La plupart des fonctionnalités sont disponibles pour tous dans toutes les régions immédiatement après l’installation de la mise à jour. Toutefois, Microsoft prévient que les onglets de l’explorateur de fichiers ne sont pas encore disponibles, mais qu’ils le seront en octobre 2022. En outre, les sous-titres générés automatiquement sont initialement disponibles pour l’anglais (États-Unis) et pas encore pour les autres langues et régions.