Nouveautés de Windows 11 2022 Update (22H2) : les principales fonctionnalités

La mise à jour 2022 de Windows 11 est arrivée. Cette première mise à jour, également connue sous le nom de 22H2, portait autrefois le nom de code « Sun Valley 2 » pendant son développement. Avec Windows 11, Microsoft est passée à un cycle de publication annuel pour les mises à jour majeures, laissant derrière lui le frénétique calendrier de Windows 10, deux fois par an.

Son nom pendant le développement était 22H2, car elle a été publiée au cours du second semestre de 2022. Microsoft suit un cycle de publication annuel pour les mises à jour majeures, et Windows 11 a été publié le 4 octobre 2021, de sorte que la mise à jour est arrivée près d’un an après la date de sortie initiale de Windows 11.

La mise à jour gratuite est proposée depuis Windows Update sur les PC Windows 11. Vous la verrez comme une option en haut de la fenêtre dans Paramètres > Windows Update lorsqu’elle sera disponible pour votre appareil.

Remarque : je vais me concentrer sur ce que je pense être les changements les plus intéressants ici. Comme toujours, il y a beaucoup de corrections de bugs, d’améliorations des performances, de correctifs de sécurité et de petits ajustements dans tout le système d’exploitation. Par exemple, Microsoft a renommé le « Windows Terminal » en « Terminal ».

Menu Démarrer personnalisable

Le menu Démarrer a toujours été l’aspect le plus controversé de Windows 11 lors d’une mise à niveau depuis Windows 10, donc certaines mises à jour de son interface et de sa convivialité sont les bienvenues. Le changement le plus évident de Windows 11 2022 Update est que le menu Démarrer vous permet désormais de placer les applications dans des dossiers afin de les organiser plus facilement. Cela se fait par simple glisser-déposer, et elles peuvent, bien sûr, être renommées — un peu comme vous pouvez le faire sur un appareil iOS ou Android.

Vous pouvez également personnaliser le menu Démarrer pour qu’il affiche soit « Plus d’épingles », soit « Plus de recommandations », ce qui détermine si vous voyez davantage d’applications ou davantage de fichiers suggérés. Cela a été fortement recommandé, car les commentaires de la communauté ont montré que de nombreuses personnes ne trouvent pas beaucoup d’utilité avec les fichiers recommandés.

La mise à jour Windows 11 2022 Update a également rendu la recherche directe depuis la barre des tâches plus efficace. Le lancement d’applications, par exemple, est désormais beaucoup plus réactif et permet de faire apparaître instantanément l’application en tapant un ou deux caractères dans le champ de recherche.

Explorateur de fichiers redessiné

L’Explorateur de fichiers est l’une des applications les plus utilisées de Windows, et il bénéficie désormais de quelques retouches pour améliorer son fonctionnement. Tout d’abord, les onglets font leur apparition dans l’Explorateur de fichiers, ce qui signifie que vous pouvez avoir plusieurs emplacements de dossiers ouverts côte à côte dans une seule fenêtre. Il s’agit d’une fonctionnalité du Finder sous macOS depuis des années, et c’est donc une bonne chose de la voir enfin arriver sous Windows. Microsoft a toutefois précisé que les onglets dans l’Explorateur de fichiers ne seront pas officiellement disponibles avant le mois d’octobre.

L’Explorateur de fichiers offre également de nouveaux moyens d’accéder aux fichiers et aux dossiers. Vous pouvez désormais épingler des documents ou des fichiers dans la barre latérale sous « Accès rapide ». En outre, il existe une nouvelle « page d’accueil », qui vous donne accès à ces dossiers et documents à accès rapide, ainsi qu’une nouvelle section « Favoris ».

Lorsque vous synchronisez vos dossiers avec OneDrive, vous disposez d’un nouvel état de synchronisation, qui vous permet de savoir en un coup d’œil si les fichiers sont synchronisés. Il peut également afficher l’activité récente des collaborateurs sur le document.

De meilleures commandes tactiles, des dispositions Snap améliorées

Windows 11 n’inclut pas de « mode tablette » spécifiquement conçu pour les commandes tactiles, mais il a été conçu en tenant compte des périphériques tactiles. Cependant, la mise à jour aplanit certaines des rides. En particulier, les Snap Layouts sont désormais plus conviviaux, vous permettant de sauter dans les Snap Layouts simplement en faisant glisser la fenêtre vers le haut de l’écran.

Vous pouvez même maintenant faire glisser le bureau vers le haut pour faire apparaître le menu Démarrer ou le faire glisser vers le bas pour le faire disparaître. Il en va de même si vous faites glisser le curseur vers le haut au-dessus de la barre d’état système pour activer les paramètres rapides.

Plus d’applications Android

Avant la mise à jour, il y avait plus de 1 000 applications Android disponibles dans le Microsoft Store. La mise à jour 2022 de Windows 11 fait passer ce chiffre à plus de 20 000.

Les 20 000 applications Android existent toujours grâce au partenariat de Microsoft avec Amazon Appstore for Android. Il s’agit encore d’une fraction des 400 000 applications qui existent sur la plateforme, ce qui signifie que Microsoft continue de sélectionner ces applications pour Windows 11. Nous sommes encore loin de la vision d’une bibliothèque complète d’applications Android disponibles sur les PC Windows, mais la mise à jour Windows 11 2022 Update fait un pas de plus dans la bonne direction.

Clipchamp

Microsoft a acquis l’application d’édition vidéo Clipchamp en 2021, et nous voyons maintenant le fruit de cette acquisition. Clipchamp était disponible dans les premières versions de Windows 11 par le biais du programme Insider, mais le logiciel d’édition vidéo est désormais disponible pour tous les PC via la mise à jour Windows 11 Update 2022.

La disparition de Windows Movie Maker en 2017 a laissé un trou dans le paquet de logiciels inclus de Microsoft, et avoir Clipchamp disponible fournit une option par défaut solide pour les personnes qui ont besoin de monter des vidéos rapides sur un PC Windows. Considérez-le comme le Microsoft Paint de la vidéo.

Accès vocal et sous-titres en direct

La mise à jour 2022 de Windows 11 apporte quelques fonctionnalités d’accessibilité admirables, notamment pour les personnes ayant des besoins spécifiques pour contrôler leur PC. L’accès vocal est une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de contrôler l’intégralité de Windows 11 exclusivement avec votre voix.

Les sous-titres en direct, quant à eux, convertissent toute source audio en sous-titres, y compris les vidéos et les appels vidéo. Alors que de nombreuses applications et sites Web individuels incluent le sous-titrage, Live Captions le fait de manière universelle dans l’ensemble du système d’exploitation.

Et bien d’autres choses encore

Il y a beaucoup d’autres changements dans la mise à jour Update 2022 (22H2) de Windows 11. Par exemple, Microsoft a passé du temps à ajouter de nombreux paramètres à l’application Paramètres et à réorganiser certains paramètres existants. La fonction Assistant de concentration a été renommée Ne pas dérange).

Il y a de nouveaux gestes sur l’écran tactile, comme glisser vers la gauche avec trois doigts pour passer à votre application la plus récemment utilisée. Windows 11 prend même en charge la parole à large bande avec les AirPods.

La mise à niveau en vaut-elle la peine ?

Aucune de ces fonctionnalités n’est vraiment révolutionnaire, mais elles constituent toutes une mise à niveau solide et substantielle, avec un grand nombre d’améliorations. Nombre d’entre elles sont évidentes, comme la possibilité de glisser-déposer sur la barre des tâches. Avec le temps, il sera difficile de se rappeler lesquelles de ces modifications ont été apportées dans la mise à jour 2022 et lesquelles faisaient partie de la version originale de Windows 11. Si vous utilisez Windows 11, il s’agira certainement d’une excellente mise à niveau.

Si vous n’utilisez pas encore Windows 11, vous pouvez le mettre à niveau gratuitement, à condition qu’il soit compatible avec votre PC. Si Windows 11 n’est pas compatible avec votre PC, il existe quelques moyens de l’installer quand même.

Cependant, Windows 11 fonctionne définitivement mieux sur les PC modernes, et Windows 10 reste pris en charge jusqu’en octobre 2025. En fin de compte, si vous avez un PC non pris en charge et que vous voulez vraiment utiliser Windows 11, la meilleure façon de l’obtenir est d’acheter un nouveau PC qui le prend en charge. Si cela signifie que vous utilisez Windows 10 pendant quelques années de plus jusqu’à la mise à niveau, vous ne manquez rien. Windows 10 fonctionne très bien.