Amazon renouvelle sa gamme Fire HD 8 pour 2022 avec de nouveaux processeurs

by

by

La tablette Fire HD 8 d’Amazon est l’une des meilleures tablettes abordables disponibles depuis des années, offrant un meilleur écran et un meilleur processeur que la Fire 7 d’entrée de gamme, à un prix inférieur à celui de la Fire HD 10 plus performante.

Maintenant, Amazon rafraîchit la Fire HD 8 avec de nouveaux modèles 2022 qui ressemblent terriblement aux versions que la société a publiées en 2020. Mais il y a quelques changements clés. La nouvelle Fire HD 8 de 12e génération est dotée d’un processeur qui offre des performances améliorées de 30 %, d’un corps légèrement plus léger et d’une petite augmentation de prix. La nouvelle Fire HD 8 est vendue à partir de 114,99 euros.

C’est 15 euros de plus que la version de la précédente génération. Mais, ce n’est pas vraiment surprenant si l’on considère que non seulement vous bénéficiez d’un gain de vitesse, mais aussi qu’Amazon essaie probablement de suivre l’inflation.

Une autre chose à garder à l’esprit est que, même si cette tablette est plus rapide que la version qu’Amazon a lancée il y a deux ans, elle reste une tablette abordable. Elle est dotée d’un écran d’une résolution de 1280 x 800 pixels plutôt que d’un écran full HD et de seulement 2 Go de RAM.

La tablette offre une autonomie de 13 heures. Malheureusement, alors qu’Amazon augmente progressivement la durée de vie de la batterie de chacune de ses tablettes d’année en année, les temps de charge laissent encore beaucoup à désirer. La Fire HD 8 a besoin de 4 heures pour être entièrement rechargée après une vidange complète ce qui reste très excessif.

Fire OS 8

Et, elle est livrée avec Fire OS, qui est la version d’Android dérivée d’Amazon et conçue pour une intégration étroite avec les applications et services d’Amazon. Amazon ajoute également la fonctionnalité « Tap to Alexa » aux tablettes Amazon, permettant aux utilisateurs d’accéder à l’assistant vocal Alexa sur une tablette avec le toucher plutôt que la voix.

Si vous lisez régulièrement des liseuses Kindle, regardez des séries TV et des films sur Prime Video, ou écoutez de la musique en streaming à partir d’Amazon Music Unlimited, cette tablette pourraient vous convenir. Et, elle peut également exécuter de nombreuses applications Android tierces. Mais il y a beaucoup moins d’applications disponibles sur l’Amazon Appstore que sur le Play Store de Google, et les tablettes d’Amazon ne prennent pas officiellement en charge Google Play.

Bien que des personnes aient déjà installé la boutique d’applications de Google sur les tablettes d’Amazon depuis des années, cela est devenu plus difficile cette année avec le déploiement de Fire OS 8, qui est basé sur Android 11. La bonne nouvelle est que Fire OS 8 ajoute quelques nouvelles fonctionnalités, notamment un mode sombre.

La toute nouvelle Fire HD 8 est disponible en précommande dès aujourd’hui, à partir de 114,99 €, en noir, en version 32 Go ou 64 Go. Les étuis en tissu premium sont disponibles en couleurs Noir, Denim, Gris et Rose pour 39,99 €.