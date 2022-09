Framework Laptop Chromebook Edition est un puissant Chromebook, modulaire et évolutif

Framework fabrique des ordinateurs portables modulaires, réparables et évolutifs qui vous permettent d’échanger des ports grâce à un système de cartes d’extension et de mettre à niveau ou de remplacer la carte mère, la mémoire et le stockage.

Jusqu’à présent, les ordinateurs portables de la société étaient livrés soit avec Windows, soit sans système d’exploitation (pour ceux qui préféraient installer Linux). Désormais, il existe une autre option : le Framework Laptop Chromebook Edition.

Pour l’essentiel, le Framework Laptop Chromebook Edition est identique au modèle standard. Il dispose du même écran de 13,5 pouces d’une résolution de 2 256 x 1 504 pixels, de la même batterie de 55 Wh, de la même caméra 1080p et du même système de ports modulaires qui vous permet de changer de port à la volée (ou même de remplacer un port par un SSD).

Mais il y a quelques différences essentielles :

ce modèle est livré avec Chrome OS au lieu de Windows (ou sans OS).

(ou sans OS). un logo Chromebook est apposé sur le capot

il dispose d’un clavier conçu pour Chrome OS (il n’y a pas de touche Windows, mais il y a une touche de recherche)

(il n’y a pas de touche Windows, mais il y a une touche de recherche) les prix commencent à 999 dollars, ce qui rend ce modèle 50 dollars moins cher qu’un modèle Windows avec des spécifications analogues

Cela fait du Framework Laptop Chromebook Edition l’un des Chromebooks les plus chers, mais aussi l’un des plus puissants, avec un processeur Intel Core i5-1240P, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Contrairement à d’autres modèles d’ordinateurs portables Framework, le Chromebook Edition n’est vendu que dans cette seule configuration, mais les utilisateurs peuvent mettre à niveau le système avec jusqu’à 64 Go de RAM et 1 To de stockage. Théoriquement, vous pouvez également mettre à niveau la carte mère et le processeur, puisque Framework vend des versions avec des puces Core i7-1260P et Core i7-1280P.

Pas encore disponible en France

Le chargement d’autres systèmes d’exploitation pourrait s’avérer un peu plus délicat. Comme pour les autres Chromebooks, le bootloader est conçu pour prendre en charge le système d’exploitation de Google, et vous devrez passer en mode développeur pour exécuter d’autres systèmes d’exploitation. Si c’est ce que vous envisagez, il est préférable d’opter pour un Framework Laptop avec Windows ou un modèle DIY Edition (vous pouvez toujours installer Chrome OS Flex sur l’un de ces modèles si vous souhaitez créer votre propre Chromebook, bien que la solution Flex ne vous permette pas d’exécuter des applications Android depuis le Google Play Store).

Dans l’ensemble, j’ai été très impressionné par les efforts de Framework pour rendre les Chromebooks modulaires, personnalisables, réparables et évolutifs sans sacrifier les performances. Si un Chromebook à 999 dollars ne convient pas à tout le monde, il est agréable de voir une option supplémentaire pour les personnes qui cherchent à acheter un ordinateur portable qui répond à toutes ces exigences.

Le Framework Laptop Chromebook Edition peut être précommandé dès maintenant et sa livraison devrait commencer en décembre. Malheureusement, il n’est pas encore disponible en France. Il devrait recevoir des mises à jour de sécurité de Google pendant au moins 8 ans.