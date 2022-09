Le casque de jeu Logitech G Astro A30 est prêt à tout avec un support multiplateforme

La marque Logitech qui se concentre exclusivement sur les produits destinés aux joueurs, Logitech G, propose un nouveau casque gaming sans-fil, le G Astro A30. En plus d’être élégant, ce modèle offre également une grande variété d’options pour les joueurs et les non-joueurs. Chaque paire de A30 peut se connecter à pratiquement n’importe quel appareil électronique prenant en charge les écouteurs, même si le Bluetooth est son principal atout.

Vous pouvez rapidement appairer le casque avec votre ordinateur, votre PlayStation 5 ou votre smartphone, et vous pouvez également le connecter à votre PS4 et à d’autres appareils qui ne prennent pas directement en charge l’audio Bluetooth à l’aide d’un dongle USB inclus — ou, si Bluetooth et USB ne sont pas compatibles, il est également fourni avec un câble auxiliaire de 3,5 mm.

Le modèle A30 utilise également un rembourrage en mousse à mémoire de forme autour des écouteurs, ce qui, associé aux pivots et à l’arceau facilement réglable, permet un ajustement très confortable.

Outre le côté pratique d’une paire d’écouteurs sans fil à 2,4 GHz, l’autonomie de 17 heures annoncée par Logitech et le choix entre un microphone intégré et un microphone externe détachable, le casque offre également une connexion simultanée à plusieurs appareils. Cette fonctionnalité signifie que vous pouvez jouer à quelque chose sur votre Steam Deck ou votre console de salon, mais aussi écouter de la musique depuis votre ordinateur ou votre smartphone, et entendre les deux sources en même temps. C’est quelque chose qui semble pouvoir devenir chaotique, mais le plan est que vous utilisiez l’application Logitech G pour configurer et gérer tous ces différents profils audio afin que tout arrive exactement comme vous le voulez.

En règle générale, les fabricants de casques essaient d’intégrer autant de fonctionnalités que possible dans le casque lui-même, ce qui entraîne une disposition des boutons peu soignée et une courbe d’apprentissage abrupte. Le logiciel mobile de Logitech résout en partie ce problème et offre aux bricoleurs un endroit où ils peuvent modifier les paramètres à leur guise. Il faut juste garder à l’esprit que si, pour une raison ou une autre, vous ne souhaitez pas utiliser une application en plus du casque, le A30 offre moins de fonctionnalités avec le matériel seul.

Un prix de 250 euros

« Tout d’abord, nous devions offrir un casque audio de haute performance et ultra-confortable dans un design élégant et personnalisable », a déclaré la responsable de l’innovation de Logitech G, Tiffany Beers, dans le communiqué de presse. « Ensuite, nous devions créer un casque qui puisse se connecter à plusieurs plateformes de différentes manières : console, PC, ordinateur de poche ou mobile ».

Le casque de jeu sans-fil Logitech G Astro A30 sera disponible au prix de 249 euros.