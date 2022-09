Slack Canevas place un éditeur de documents et bien plus dans votre fenêtre de discussion

Slack est en train de devenir un éditeur de documents ! L’entreprise appartenant à Salesforce a levé le voile, lors de sa conférence des développeurs, sur un nouvel ajout majeur à sa plateforme de collaboration qui, selon elle, pourrait contribuer à résoudre un certain nombre de goulots d’étranglement courants pour les clients. C’est l’une des plus grandes annonces de Slack depuis un certain temps et peut-être son plus grand écart par rapport à ses racines de tueur les e-mails.

Slack Canevas offre aux collaborateurs une nouvelle façon de collecter, d’organiser et de partager des données, en utilisant des panneaux d’information persistants et hautement personnalisables. Ces « canevas » sont attachés par défaut à chaque canal et peuvent être créés manuellement pour des projets ou des événements ponctuels.

Non seulement les utilisateurs peuvent intégrer des informations contextuelles, des données et du contenu multimédia dans les canevas, mais ils peuvent également effectuer des tâches quotidiennes sur place, grâce aux intégrations tierces déjà disponibles dans Slack.

Ainsi, l’idée derrière l’introduction des documents dans Slack semble avoir été de faire correspondre tout ce qu’il y a de productif et d’utile dans Slack, mais en le sortant d’une fenêtre de discussion rapide et en le plaçant dans un espace plus permanent et plus facile à trouver. Ces Slack Canevas peuvent évidemment contenir du texte et des images, mais l’un de leurs grands avantages est la capacité de Slack à récupérer du contenu important à partir de n’importe quel lien collé dans l’application.

Mettez un lien YouTube, un tweet, ou maintenant un document, et il intégrera le contenu automatiquement. Grâce aux nombreuses intégrations de Slack avec d’autres applications, vous pouvez également interagir avec des outils tiers directement à partir d’un canevas. Chaque canevas est à la fois un document et un site Web à code réduit, avec toutes les fonctionnalités de Slack.

En 2020, au plus fort de la pandémie, Slack a commencé à parler publiquement d’une nouvelle stratégie, qui consiste à se concentrer sur les problèmes spécifiques à cette nouvelle ère de travail à distance et hybride. En gros, l’ambition est que la plateforme devienne un centre de travail centralisé, un « QG numérique » pour chaque client.

Le « QG numérique »

Depuis, Slack a mis en ligne un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui font avancer la plateforme dans cette direction. Par exemple, la société a annoncé une nouvelle fonction de réunion impromptue appelée Huddles, conçue pour minimiser les frictions associées aux appels rapides. La société a également lancé Slack Clips, un moyen pour les collègues d’enregistrer et d’envoyer de courtes séquences vidéo les uns aux autres, afin de soutenir les méthodes de travail asynchrones.

Slack Canevas, quant à lui, peut être considéré comme une extension de cette même vision, en apportant davantage de fonctionnalités dont les employés dépendent sur une seule plateforme, d’une manière plus intégrée, de sorte que les utilisateurs n’ont pas à naviguer entre de nombreuses applications différentes pour terminer leur travail.

Cette fonctionnalité s’intègre parfaitement aux autres récents ajouts, notamment les automatisations de flux de travail développées dans la plateforme Slack. L’idée est que, en rendant les automatisations plus faciles à découvrir, les travailleurs passeront moins de temps à s’occuper de l’administration et plus de temps à des tâches créatives.

Slack Canevas est déjà entre les mains d’un petit groupe de clients pour des tests, mais la plupart des utilisateurs de Slack n’y auront pas accès avant l’année prochaine. Selon l’entreprise, il y a encore beaucoup de choses à terminer et à peaufiner d’ici là.