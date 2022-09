Voici un aperçu du Pixel 7 Pro dans une vidéo de premières impression

Il est temps pour Google de lancer sa campagne publicitaire pour les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Aujourd’hui, Google a utilisé sa première publicité pour annoncer que les précommandes des Pixel 7 et Pixel 7 Pro commenceront le 6 octobre. Dans une étrange vidéo YouTube de 46 secondes sur les premières impressions, Google tend le Pixel 7 Pro à un certain nombre de fans pour obtenir leurs réactions à l’appareil.

Si vous êtes de la #TeamPixel, voici une vidéo passionnante publiée par Google qui va certainement vous faire envie. Et si vous n’êtes pas #TeamPixel, eh bien, vous pourriez quand même devenir vert de jalousie. Google a choisi par hasard des fans de Pixel pour avoir un aperçu du Pixel 7 Pro qui sera bientôt annoncé et a enregistré leurs réponses. Pour éviter que la vidéo ne dévoile des surprises de dernière minute, les appareils ont été brouillés.

Alors, comment les membres aléatoires de la #TeamPixel qualifient-ils le prochain Pixel 7 Pro ? Certaines descriptions notables incluent « sexy », « sympa » et « extraordinaire ». L’un des membres de la #TeamPixel a demandé : « Pouvez-vous me parler des nouvelles fonctionnalités, ou est-ce top secret ? ». Bien essayé.

La plupart des personnes interrogées voulaient emporter le smartphone chez elles, mais l’une d’entre elles a déclaré : « Je vais m’en procurer un ». Une femme a glissé le smartphone dans son short et même si c’était une blague, elle espérait ramener un Pixel 7 Pro chez elle. Après avoir déposé le smartphone dans ses vêtements, elle a fait face à la caméra et a dit « Quel Pixel 7 ? ». Et avant que le clip ne se termine, on voit une autre femme assise sur un tabouret qui dit : « Attends ! Il y a une montre ? ».

Oui, il y en a une. La Google Pixel Watch fera ses débuts aux côtés de la série Pixel 7 le 6 octobre. D’ailleurs, vous pouvez lire en très petits caractères que les précommandes pour le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro commenceront le 6 octobre, le jour de l’événement Made by Google.

En plus des nouveaux smartphones et de la smartwatch de Google, nous pourrions voir une variété d’autres appareils être dévoilés lors de l’événement matériel de Google du 6 octobre. Cela pourrait inclure le Nest Wifi Pro récemment divulgué, un Chromecast HD moins cher, et des appareils de la maison connectée.

Des changements sous le capot

Alors que la série Pixel 7 présente quelques changements esthétiques par rapport aux modèles actuels, le plus grand changement sera peut-être sous le capot, où résidera le chipset Tensor 2. Récemment, nous avons vu un benchmark du SoC qui révèle qu’il est probable que le même cœur ARM Cortex-A76 trouvé dans la puce Tensor originale sera utilisé une fois de plus au lieu du Cortex-A78.

Outre les deux cœurs ARM Cortex-A76, le Tensor 2 devrait à nouveau comporter une paire de cœurs ARM Cortex-X1 et quatre cœurs A55. Toutefois, les vitesses d’horloge des cœurs seraient plus élevées que celles de la première puce Tensor. Le score multicœur sur Geekbench était 10 % plus élevé pour le Pixel 7 Pro par rapport à son prédécesseur, ce qui suggère qu’il y aura quelques améliorations de performance.

Le Pixel 7 Pro pourrait être doté de la reconnaissance faciale 3D, une fonctionnalité également attendue sur le Pixel 6 Pro. Cela est possible en raison de la capacité du capteur de la caméra sur les deux smartphones à produire des cartes de profondeur du visage de l’utilisateur. Sans carte de profondeur, ceux qui ont des intentions malveillantes seraient en mesure d’ouvrir un Pixel 6 ou 7 Pro en mettant une photographie du propriétaire de l’appareil devant la caméra.

Si vous demandez aux utilisateurs du Pixel 6 Pro quels changements ils aimeraient voir sur le nouveau modèle, un modem amélioré serait en tête de liste, car les problèmes de connectivité ont tourmenté les utilisateurs de la série Pixel 6 depuis le début. Un capteur d’empreintes digitales optique sous l’écran ou le retour au capteur d’empreintes digitales incrusté à l’arrière sont également deux caractéristiques souhaitées. Une charge plus rapide et une plus grande autonomie de la batterie seraient probablement très appréciées.

Considérant que de nombreux utilisateurs de la série Pixel 6 ont dû faire face à des bugs depuis la réception de leurs smartphones, nous nous attendons à ce que Google récompense la fidélité des utilisateurs de Pixel 6 en offrant des offres de reprise formidables. Google est censé éliminer le modèle avec 512 Go de stockage et donnera aux acheteurs de la série Pixel 7 la possibilité d’acheter leur appareil avec 128 Go ou 256 Go de stockage.