Realme veut votre avis sur une éventuelle fonctionnalité « Realme Island »

Apple a finalement abandonné la large encoche avec le lancement de ses modèles iPhone 14 Pro, optant pour deux découpes qu’elle a baptisées « Dynamic Island ». Cependant, la société a également transformé la zone de découpe en un hub d’information pour les notifications, les commandes de musique, et plus encore.

Maintenant, il semble que Realme pourrait être la première marque Android à proposer un clone de Dynamic Island, comme le rapporte MySmartPrice. En effet, Realme a lancé un concours « realme Island – Creators Challenge » sur son forum communautaire. Elle sollicite les commentaires des utilisateurs pour une fonctionnalité « Realme Island ». La société affirme que la fonctionnalité logicielle proposée transformerait la découpe de la caméra en une fonctionnalité multifonctionnelle.

« Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si l’interface utilisateur de Realme ajoutait une astuce logicielle pour transformer la découpe de l’appareil photo en une fonctionnalité multifonctionnelle ? L’IU autour du trou de l’appareil photo pourrait se transformer en différentes formes et tailles pour afficher les appels téléphoniques entrants, les alertes, les notifications, et plus encore », a écrit un représentant de l’entreprise sur son forum.

Le représentant de Realme a ensuite encouragé les utilisateurs à donner leurs propres idées et suggestions sur l’apparence et le fonctionnement de la fonctionnalité « Realme Island ». Le prix ? Les développeurs de l’interface utilisateur de Realme prendront en compte le choix gagnant pour l’inclure dans l’avenir. Vous serez naturellement également exposé sur la page d’accueil de la communauté. Les utilisateurs intéressés peuvent participer au défi en se rendant sur la page officielle de la communauté mondiale. Les participants peuvent poster des dessins, des GIFs ou des textes décrivant l’apparence et le fonctionnement d’une éventuelle Realme Island. Realme choisira les trois meilleures propositions en fonction de « leur originalité, de leur exhaustivité et de leur faisabilité » et organisera un sondage sur son compte officiel Facebook ou Instagram.

Quoi qu’il en soit, le fait que Realme s’appuie sur les commentaires des utilisateurs pour cette fonctionnalité suggère qu’il n’a pas vraiment de raison impérieuse de mettre en œuvre un clone de « Dynamic Island » en premier lieu.

La copie arrive !

Depuis son annonce au début du mois, la Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro a reçu des critiques positives de la part des utilisateurs et des clients en ligne, certains le qualifiant de « l’un des meilleurs designs d’Apple depuis des années ». Dynamic Island utilise la zone en forme de pilule située en haut de l’écran pour présenter aux utilisateurs des informations pertinentes et contextuelles, telles que les activités en arrière-plan, la lecture en cours, etc.

Quelques jours après la présentation de l’iPhone 14 d’Apple, les développeurs Android ont déjà commencé à tenter de recréer Dynamic Island sur les appareils Android. La nouvelle survient également après que Lu Weibing, dirigeant de Xiaomi, ait répondu à la demande d’un utilisateur de Weibo pour une fonction Dynamic Island, en demandant si l’utilisateur avait « vraiment besoin » de cette fonction. Cependant, la réponse de Weibing suggère que Xiaomi pourrait être indécis sur la fonctionnalité pour le moment.