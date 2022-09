Le futur Chromecast avec Google TV (HD) a un air familier

Alors que Google essaie de contrer les fuites concernant les Pixel 7 et 7 Pro, en révélant lentement et officiellement tout ce qu’il y a à savoir sur les deux combinés haut de gamme, les dispositifs de la maison connectée Nest confirmés pour un lancement le 6 octobre restent couverts de mystère… officiellement.

Officieusement, nous sommes à peu près certains que l’un de ces appareils sera le successeur tant attendu du Chromecast « standard » de 3e génération de 2018, qui ne portera évidemment pas la marque Nest, mais qui rejoindra néanmoins la gamme déjà étendue de produits pour la maison connectée de Google.

Depuis plusieurs mois, on sait que ce Chromecast de 3e génération s’inspirera du design et des capacités générales du Chromecast haut de gamme de 2020 avec Google TV, tout en commençant à un prix inférieur sans support 4K Ultra HD, et uniquement le streaming vidéo 1080p seulement. Ce modèle est aujourd’hui photographié dans une foule d’images promotionnelles et même des clichés de certification d’une unité réelle.

Toutes ces images confirment ce que nous ne pouvions que soupçonner par le passé, car le Chromecast avec Google TV (HD) semble effectivement identique au modèle UHD susmentionné, dont le prix est fixé à 69,99 euros. Ce sera donc le dongle lui-même (rendu dans une seule couleur blanche, du moins pour le moment) au câble HDMI qui y est attaché, et oui, la télécommande vocale qui sera offerte en standard avec le nouveau Chromecast « abordable ».

Ce modèle sera donc également livré avec Google TV, c’est-à-dire le système d’exploitation basé sur Android pour l’utilisation sur les téléviseurs. Comme d’habitude, celui-ci permettra, outre la simple « réception » de contenus de la Chaîne, d’utiliser des applications pour YouTube et divers autres services comme Netflix.

Rendez-vous le 6 octobre

Le seul problème, c’est que votre sacrifice en matière de streaming vidéo 4K Ultra HD pourrait vous faire économiser beaucoup d’argent. En effet, le prochain dongle Chromecast HD de Google devrait coûter 40 euros, contre 39 euros pour le Chromecast d’entrée de gamme, sans Google TV et sans télécommande.

Selon toute vraisemblance, le nouveau Chromecast sera présenté le 6 octobre 2022 lors de l’événement matériel de Google, au cours duquel les nouveaux smartphones Pixel 7 devraient également être présentés.