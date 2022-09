Un iPhone 15 Ultra pourrait se vanter de la vidéo 8K, d’une autonomie accrue et d’un écran plus grand

Lorsque Apple a annoncé que sa nouvelle smartwatch robuste et coûteuse s’appelait Apple Watch Ultra et non Apple Watch Pro, je me suis demandé si Apple ne faisait pas allusion à un changement qu’elle prévoyait d’apporter à la gamme d’iPhone. Autrement dit, Apple ne sortirait-elle pas un iPhone 15 Ultra encore plus cher, dont les caractéristiques techniques dépasseraient celles de l’iPhone 15 Pro Max ?

Vous imaginez la surprise lorsque LeaksApplePro, un informateur sur Twitter, a parlé d’un nouveau schéma de dénomination pour les modèles d’iPhone de 2023. L’informateur affirme que l’année prochaine, Apple lancera l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Ultra.

Il s’attend non seulement à ce que ces derniers soient plus différenciés que ne l’étaient les modèles Pro Max, mais aussi à ce que leur prix commence à 1 199 dollars. Cela représenterait 100 dollars de plus que le prix de départ de 1 099 dollars de l’iPhone 14 Pro Max.

-Apple is already working on 8K recording, although it is unclear whether this will be available for all the Pro lineup or just for the iPhone Ultra.

-Apple wants battery life to improve by 3-4 hours next year, specially on the iPhone Ultra.

— LeaksApplePro (@LeaksApplePro) September 19, 2022