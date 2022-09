Sony pourrait lancer une PS5 avec un lecteur de disque amovible

Sony se préparerait à une nouvelle révision majeure du design de la PlayStation 5, et cette fois, elle voudrait également vendre un lecteur de disque amovible. L’information provient d’Insider Gaming, un nouveau média spécialisé dans les jeux vidéo, dirigé par Tom Henderson, qui a récemment fait parler de lui pour des fuites liées à « GTA 6 ». Henderson s’est forgé un statut d’initié fiable dans l’industrie du jeu vidéo et a également divulgué par le passé des informations juteuses sur le remake de « The Last Of Us (Part 1) », « Call of Duty: Warzone 2 » et les projets de Sony en matière de périphériques de jeu.

La société envisagerait une sortie en septembre 2023 de la version actualisée de la PlayStation 5 avec un accessoire de disque externe. Il semble que Sony ait l’intention d’abandonner progressivement l’approche à deux modèles de la PlayStation 5, à savoir une version avec disque et une version entièrement numérique, du moins si ces affirmations s’avèrent exactes. Le passage à une formule unique avec un lecteur de disque en option devrait aider la société à réduire les problèmes de production.

Sony connaît actuellement une pénurie aiguë d’unités de PlayStation 5 face à une forte demande, même si elle a promis que les problèmes de réapprovisionnement seraient bientôt résolus. Une chaîne d’approvisionnement imprévisible et une inflation élevée ont déjà contraint Sony à augmenter les prix de la console sur certains marchés sans pour autant résoudre les problèmes de disponibilité. Une version mise à jour avec un accessoire pour disque optique pourrait accélérer la production dans les trimestres à venir. De plus, elle pourrait également résoudre le dilemme du partage des disques pour les joueurs qui ont acheté la version entièrement numérique de la PlayStation 5.

D’après le rapport de Gaming Insider, cette nouvelle console PlayStation 5 à châssis « D », qui devrait faire ses débuts fin 2023, sera identique aux consoles vendues actuellement. Cependant, la plus grande différence est, selon la fuite, qu’elle prendra en charge un lecteur de disque détachable qui pourra y être accroché par un câble USB-C. Sony vendrait le lecteur de disque séparément, mais aussi en bundle avec la console. Pour rappel, Sony a discrètement commencé à vendre une version modifiée de la PlayStation l’année dernière, qui dispose d’une carte mère plus petite, d’un boîtier SSD retouché, et surtout, d’un matériel thermique plus efficace.

Notamment, Sony aurait conçu le prochain accessoire de disque de manière à ce qu’il se fonde dans le châssis de la console principale et « s’y attache sans avoir l’air d’être interne », affirme le rapport. Cependant, on ignore quels changements Sony prévoit pour le design de la console et si elle sera plus fine que les modèles actuellement sur le marché. Nous ne savons pas non plus si le lecteur de disque externe dont on parle sera compatible avec l’édition entièrement numérique de la PlayStation 5 qui est déjà en vente.

Le retour du disque dans le futur

Le plus grand avantage de cette stratégie est que si le lecteur de disques tombe en panne, il peut facilement être remplacé sans causer de dommages aux autres pièces connectées à l’intérieur. De même, une console cassée laisse au moins le lecteur de disque intact, ce qui signifie qu’une réparation ou un remplacement coûtera moins cher, ou du moins que les acheteurs n’auront pas à débourser pour un nouveau matériel de disque. Cependant, Sony ne sera pas la première marque à emprunter cette voie.

La raison pour laquelle Sony voudrait faire cela n’est pas connue officiellement — ni même si la fuite est exacte — mais cela ressemble à un choix calculé si c’est vrai, étant donné l’état actuel de la chaîne d’approvisionnement et le désir de satisfaire la demande vorace pour la PlayStation 5. Toutefois, il convient de traiter cette dernière fuite avec une bonne dose de scepticisme et d’attendre que Sony fasse une annonce officielle.