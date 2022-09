Google Pixel Watch : prix et coloris en fuite

La date de sortie de la Google Pixel Watch approche à grands pas et son prix et ses couleurs viennent de fuiter. En ce qui concerne les spécifications de la Pixel Watch, nous nous attendons à un écran OLED rond de moins de 2 pouces. Sois le capot, on devrait retrouver le chipset Exynos 9110 de Samsung pour les wearables avec un coprocesseur Cortex-M33, et jusqu’à 2 Go de RAM ainsi que 32 Go de stockage natif.

En ce qui concerne les fonctionnalités, Google a déclaré lors du teasing de la Pixel Watch qu’une « interface utilisateur Wear OS améliorée, avec des navigations plus fluides et des notifications intelligentes » sera en boutique, ainsi qu’une intégration approfondie de Google Assistant, de la maison connectée et de Fitbit. Toutes ces options n’augmentent pas le prix de la montre, selon l’informateur de Pricebaba.

En effet, il faudra débourser la modique somme de 250 dollars pour le modèle Wi-fi de la Pixel Watch, ou 399 dollars pour la version LTE. Selon les informations, Google va fixer le prix de la Pixel Watch à l’équivalent de 250 à 350 dollars, peut-être en fonction des spécifications, de la taille et du matériau du boîtier.

C’est pour la version Wi-fi uniquement, tandis que la fuite précédente a suggéré que le modèle Pixel Watch LTE commencera à partir de 399 dollars, ce qui se traduit par plus de 400 euros en Europe maintenant que le dollar a atteint la parité avec la monnaie du marché commun, et plus encore.

À titre de comparaison, la nouvelle Apple Watch 8 commence à partir de 499 euros pour le modèle Wi-fi, tandis que la plus petite Galaxy Watch 5 est proposée à 299 euros pour le modèle de base, soit à peu près ce que Google prévoit de demander pour la Pixel Watch.

3 coloris agréables

La première fois que nous avons entendu parler de la Pixel Watch, les rumeurs laissaient entendre qu’elle serait disponible en noir, gris et or. Eh bien, ces rumeurs n’étaient pas très loin de la vérité, il semble, car la source affirme également maintenant que les couleurs de la Pixel Watch seront nommées Chalk, Charcoal, et Obsidian.

Alors que Obsidian est une teinte profonde, noir de jais, tandis que Charcoal est plus grisâtre, la seule qui s’éloigne de la spéculation initiale est la teinte Gold qui s’est évidemment transformée en Chalk, ou blanc cassé dans l’intervalle.