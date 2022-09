Le prix du Nest Wifi Pro de Google fait l’objet d’une première fuite

Le grand événement matériel de Google n’est pas avant le mois prochain, mais les fuites ont déjà commencé, cette fois-ci montrant les prix pour un nouveau « Google Nest Wifi Pro 6E Router », comme le relaye 9to5Google.

Le magasin en ligne B&H énumère une variété de couleurs et de packs combinés à partir de 199,99 dollars, chacun étant étiqueté comme « nouvel article — à venir ». En effet, une recherche pour « Google Nest Wifi Pro 6E » a donné plusieurs résultats. Ces annonces de B&H ont maintenant été supprimées, mais plusieurs captures d’écran ont été effectuées avant qu’elles ne disparaissent.

En d’autres termes, entendez par là dès le 6 octobre, lorsque cette version pro du Nest Wifi sera annoncée lors de l’événement Made By Google, vous devriez être en mesure de mettre la main sur ce modèle.

Malheureusement, les listes ne comprennent pas de photos ou de spécifications, mais on n’est pas totalement dans l’inconnu. Nous avons déjà vu des détails sur ce que nous pensons être le « Nest Wifi Pro » dans une liste de la FCC qui mentionnait des radios de réseau maillé Bluetooth Low Energy et Thread (pour Matter), en plus du support Wi-Fi 6 GHz 6E pour réduire les interférences de signal et des vitesses plus rapides.

Cela aidera dans les réseaux encombrés qui ont plusieurs smartphones, ordinateurs et appareils de la maison connectée. Le système de dénomination « Pro », comme le souligne 9to5Google, suggère que Google pourrait continuer à vendre le Nest Wi-Fi standard parallèlement à ce nouveau modèle.

Un autre détail à noter est l’absence de toute mention d’un Nest Point dans les listings de B&H. Cet accessoire moins onéreux fonctionne avec le Nest Wifi pour étendre la portée de la couverture dans votre maison ou votre bureau. Même si le Nest Wifi Pro fonctionne avec l’ancien Nest Point, ce dernier est un appareil Wi-Fi 5 et ne sera pas en mesure de diffuser un signal Wi-Fi 6 ou 6E.

Une annonce le 6 octobre

Les annonces prématurées de B&H mentionnent un pack de 2 de 299,99 dollars, un pack de 3 de 399,99 dollars, et des couleurs qui imitent d’autres produits Nest, notamment « Snow » (blanc), « Fog » (bleu pâle), « Linen » (beige) et « Lemongrass » (vert jaunâtre). Nous nous attendons à ce que ce modèle Pro coexiste avec l’actuel Nest Wifi, dont le prix de vente est de 169 dollars (139 euros), mais qui peut souvent être acheté à un prix inférieur.

Le prochain événement de Google étant prévu dans quelques semaines, nous n’aurons probablement pas à attendre longtemps pour en savoir plus sur le routeur Nest Wifi Pro de Google.