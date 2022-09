LG aurait quelques difficultés avec la Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro

LG est en sursis en tant que fournisseur d’écrans pour l’iPhone 14 Pro Max d’Apple, rapportent les médias coréens, car l’entreprise a rencontré des difficultés pour percer les trous destinés à la nouvelle découpe Dynamic Island sur les modèles Pro, affirment les sources de The Elec.

Il n’a pas non plus réussi à maîtriser l’encapsulation en couches minces de la dernière technologie d’écran LTPO à taux de rafraîchissement élevé qui équipe l’iPhone 14 Pro Max et l’iPhone 14 Pro. C’est pourquoi Apple soumet à nouveau ses panneaux à une phase de validation, en modifiant certains composants du masque pour une fabrication plus précise.

Si LG échoue à nouveau, Samsung devra prendre le relais pendant au moins un mois de plus, car LG doit encore passer par deux semaines de tests et de validation avec Apple.

Pour la série d’iPhone 14 Pro, Samsung utilise sa méthode précise HIAA (Hole-in-Active-Area), selon les initiés du secteur, car il s’agit actuellement de la technologie de perforation des OLED la plus avancée à ce jour. La méthode HIAA utilise le perçage au laser entre les étapes de production du dépôt d’OLED et de l’encapsulation en couche mince (TFE). Le processus est plus difficile à réaliser avec les écrans OLED flexibles de Samsung qui utilisent un substrat en plastique plutôt qu’en verre, comme sur les modèles iPhone 14 Pro, car la circonférence du trou doit être scellée séparément contre l’oxygène et l’humidité pour éviter la détérioration des LED.

C’est pourquoi Samsung travaille avec les meilleurs équipements pour cette tâche, à savoir le système de découpe laser Philoptics et les chambres à vide Wonik IPS. Philoptics a déclaré à elle seule qu’elle allait fournir des équipements d’une valeur d’environ 27 millions de dollars à l’usine vietnamienne de Samsung Display qui fabrique les écrans d’iPhone d’ici un an environ.

Pour l’instant, seul Samsung peut fabriquer des écrans Dynamic Island pour iPhone

L’augmentation des livraisons de machines Philoptics et Wonik IPS n’est pas due à un changement dans les prévisions de ventes initiales d’Apple pour ses modèles Pro, mais plutôt au fait qu’aucun de ses autres fournisseurs d’écrans ne peut fabriquer des panneaux LTPO avec des découpes Dynamic Island comme Samsung peut le faire actuellement.

L’écran de l’iPhone 14 Pro Max est le plus « lumineux » d’un smartphone, car il utilise la dernière technologie de génération d’écran OLED M12 de Samsung, qui a fait une apparition sur le Galaxy Z Fold 4 et permet d’obtenir des panneaux plus lumineux avec une consommation d’énergie moindre.

On ne sait pas si la technologie de fabrication des OLED RS-L LTPO de LG, qu’elle utiliserait pour l’iPhone 14 Pro Max, peut atteindre de tels sommets de luminosité telle quelle, ou si LG a dû l’améliorer pour égaler le savoir-faire de Samsung, mais, étant donné que Samsung serait chargé de fabriquer près de 20 millions d’écrans supplémentaires de la série iPhone 14, les modèles Pro pourraient recevoir des écrans Samsung pour la totalité des ventes du lot initial aux premiers utilisateurs.