Voici les ASUS ROG Phone 6D et Phone 6D Ultimate, avec une édition Batman

ASUS a lancé les nouvelles variantes du ROG Phone 6 — le ROG Phone 6D et le ROG Phone 6D Ultimate — dans le monde entier. Les nouveaux smartphones de jeu ROG sont équipés du chipset MediaTek Dimensity 9000+ au lieu du Snapdragon 8+ Gen 1, d’une nouvelle option de couleur, et plus encore.

Le ROG Phone 6D Ultimate est livré avec le même design que le ROG Phone 6 et le Phone 6 Pro et dispose d’un écran secondaire à l’arrière. La différence est la nouvelle finition mate Space Grey. L’écran principal est évalué à 6,78 pouces. Il est doté d’une dalle Samsung AMOLED, prend en charge une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz. Il est également compatible avec la précision des couleurs Delta-E < 1, HDR10+ et DC Dimming. L’écran couleur matriciel OLED de 2 pouces peut également afficher diverses animations et alertes.

Le smartphone est livré avec AirTrigger 6 avec des capteurs à ultrasons et divers gestes. Le moteur linéaire de l’axe X permet une fréquence de vibration allant jusqu’à 130 Hz pour une expérience de jeu améliorée. Il y a aussi le système de refroidissement GameCool 6 et AeroActive Portal pour fournir en permanence de l’air frais de l’extérieur pour une efficacité thermique améliorée de 20 %. Le ROG Phone 6D Ultimate prend également en charge la toute nouvelle technologie de refroidissement du processeur à 360 degrés.

Le chipset Dimensity 9000+ fait place au MediaTek HyperEngine 5.0. Ce dernier, associé à l’application Armor Crate, est destiné à améliorer encore l’expérience de jeu. Le téléphone est livré avec 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 3.1.

Pour la photographie, il y a une caméra principale Sony IMX766 de 50 mégapixels, un objectif ultra-large de 13 mégapixels et une caméra macro de 5 mégapixels. La caméra frontale est de 12 mégapixels. Une batterie d’une capacité de 6 000 mAh est présente avec un support pour la charge PD et un adaptateur de 65 W. Il fonctionne sous Android 12.

Le ROG Phone 6D Ultimate est équipé d’un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran, d’une résistance à l’eau IPX4, de deux haut-parleurs avec Dirac HD Sound, d’une prise audio de 3,5 mm, du Wi-FI 6E, du Bluetooth 5.3, du NFC, d’une double SIM 5G, et plus encore. De plus, le smartphone est livré avec un support pour le clip-on AeroActive Cooler 6 et le Gamepad KUNAI 3.

ROG Phone 6D : spécifications et caractéristiques

Le ROG Phone 6D est totalement identique au ROG Phone 6D Ultimate, à l’exception de la configuration RAM et stockage. Il est livré avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

En outre, il est doté du même écran Samsung AMOLED 165 Hz de 6,78 pouces, du chipset MediaTek Dimensity 9000+, de trois caméras arrière de 50 mégapixels, d’une batterie de 6 000 mAh, du système de refroidissement AirTrigger 6, GameCool 6 et de la prise en charge du clip-on AeroActive Cooler 6 et du Gamepad KUNAI 3.

ASUS a lancé le ROG Phone 6 Batman Edition (variantes Dimensity 9000+ et Snapdragon 8+ Gen 1) en Mighty Black. Le smartphone est doté d’un étui de collection, de fonds d’écran thématiques, d’une animation de chargement et d’une interface utilisateur sur le thème de Batman pour les appels entrants. Il existe des accessoires exclusifs comme l’étui Batman Aero, et la goupille d’éjection Batman. Les autres spécifications restent les mêmes que celles des autres modèles de ROG Phone 6.

Prix et disponibilité

Il n’est pas difficile de deviner que les prix des trois appareils ROG Phone 6 présentés aujourd’hui sont plutôt élevés. Par exemple, le ROG Phone 6D sera disponible à l’achat en Europe à partir de 950 €, tandis que le ROG Phone 6D Ultimate coûtera 1 400 €.

Les fans de DC Comics qui souhaitent se procurer le ROG Phone 6 Batman Edition devront débourser 1 200 €. Oui, il est moins cher que le ROG Phone 6D Ultimate, mais c’est parce qu’il ne dispose que de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage, alors que le premier est livré avec pas moins de 16 Go de RAM et 512 Go de mémoire interne.