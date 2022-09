Google confirme l’arrivée de nouveaux produits Nest pour l’événement du 6 octobre

Google a probablement choisi le bon moment pour annoncer la date de présentation officielle complète de ses Pixel 7, 7 Pro et Pixel Watch déjà pré-dévoilés, en évitant un chevauchement potentiellement fatal (du point de vue de l’attention des médias) avec l’événement de lancement de la famille d’iPhone 14 très attendu aujourd’hui.

Mais de manière quelque peu inexplicable, le géant de la recherche a initialement négligé de mentionner hier que les nouveaux appareils de maison connectée de la marque Nest sont également prévus pour une annonce officielle le 6 octobre.

Ces « ajouts à la gamme d’appareils de la maison connectée Nest », qui n’ont pas été nommés, sont maintenant confirmés… sans qu’aucun autre détail n’ait été révélé pour le moment, bien que, grâce à Roland Quandt, rédacteur de WinFuture, on pensait avoir une assez bonne idée de ce qu’un nouveau membre de cette famille apportera à la table le mois prochain.

Si l’actuel Chromecast avec Google TV, sorti à l’origine à l’automne 2020, vous semble trop cher pour vous — 69,99 euros, ne vous inquiétez pas, car un dongle de streaming vidéo un peu plus modeste serait en train de « faire son apparition chez les premiers revendeurs » en Europe. Cela signifie évidemment qu’un début commercial est proche, et si ce n’était pas pour l’événement du 6 octobre de Google, nous spéculerions probablement sur un lancement encore plus tôt.

Alors qu’un certain nombre de détails continuent de rester sous silence sur un appareil dont la première rumeur date de janvier, un prix recommandé « autour » de 40 euros sur le vieux continent et l’absence de support 4 K Ultra HD semblent déjà pratiquement gravés dans le marbre. Au cas où vous vous poseriez la question, le « Chromecast avec Google TV » susmentionné coûte normalement 69,99 € en France, par exemple, avec le Chromecast « ordinaire » sorti en 2018 toujours au prix de, vous l’avez deviné, 39 €.

Que pourrait encore cacher Google pour le 6 octobre ?

Pour être parfaitement honnêtes, nous n’avons aucune idée de la réponse à cette question en ce qui concerne les nouveaux produits pour la maison connectée. Mais puisque la société annonce l’arrivée imminente « d’ajouts » (au pluriel) à son portefeuille de produits pour la maison connectée Nest, on peut penser que la plus petite enceinte connectée de Google pourrait être mise à niveau. Un successeur au Nest Mini serait-il également en préparation ? Il ne nous reste plus qu’à attendre et à voir.

La même chose peut certainement être dite au sujet du gigantesque écran connecté Nest Hub Max, qui a également vu le jour en 2019.

Quoi qu’il en soit, les Pixel 7, 7 Pro et la Pixel Watch sont toujours assurés d’être les têtes d’affiche de ce très attendu événement du 6 octobre.