Apple confirme que ses Apple Watch 2022 utilisent son propre système GPS

Il convient également de noter que l’Apple Watch Ultra et la gamme iPhone 14 utilisent une fréquence GPS à double bande . Ce sont les premiers appareils Apple à être ainsi équipés. La deuxième bande fournit des données de localisation plus précises dans les grandes villes. Alors qu’un GPS à fréquence unique offre une précision de 5 mètres, le GPS à double fréquence mesure sa précision en centimètres.

you might also like