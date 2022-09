Call of Duty : Modern Warfare 2 obtient un mode multijoueur et un mode à la troisième personne

La prochaine ère de Call of Duty est sur le point de commencer, et Modern Warfare II ouvre la voie. Nous avons ici tous les détails majeurs que le showcase Call of Duty : Next a révélé sur ce prochain titre COD, qui sortira le 28 octobre 2022. Des mécanismes de gameplay aux mouvements de caméra modernes, nous avons beaucoup de choses à dévoiler. Alors, plongeons dans le jeu et dévoilons quelques caractéristiques passionnantes de Call of Duty : Modern Warfare 2.

Avant de passer aux choses sérieuses, sachez que Call of Duty : Modern Warfare II apporte également une tonne de changements en matière de qualité de vie qui ont un impact considérable sur votre gameplay. Parmi ces changements, citons les combats dans l’eau, le chat vocal de proximité, le mouvement réaliste des armes, les véhicules aux caractéristiques distinctes et même la précision de l’impact des balles. Vous pouvez remarquer quelques-unes de ces caractéristiques dans le trailer officiel du jeu :

Nous avons également droit à une tonne d’armes améliorées et entièrement nouvelles. Les capteurs thermiques font leur retour, tandis que les mines flottantes sont totalement nouvelles. Le test bêta du jeu étant imminent, nous devrions bientôt avoir un aperçu de l’équipement complet.

Modern Warfare II Multijoueurs

Les options multijoueurs du tout nouveau Modern Warfare II proposent une variété de nouveaux modes de jeu passionnants. Tous ont été développés en parallèle avec le COD Warzone 2.0. Les nouveaux modes de jeu sont les suivants :

Invasion : Un mode 20v20 qui fait intervenir à la fois l’IA et des joueurs dans chaque équipe.

Sauvetage de prisonniers : Mode défenseurs contre attaquants où les attaquants doivent sauver deux prisonniers et les mettre en sécurité.

Raids : Un mode basé sur le travail d’équipe et la communication. D’autres détails doivent encore être révélés.

Tous ces nouveaux modes de jeu seront proposés aux côtés d’autres modes de jeu populaires comme le team Deathmatch, etc. Cependant, le mode Battle Royale semble pour l’instant réservé aux joueurs de la Warzone 2.0.

Un mode dédié à la troisième personne

Outre les modes de jeu principaux, Call of Duty : Modern Warfare II proposera également des modes de jeu dédiés à une expérience à la troisième personne. C’est une façon relativement rétro de découvrir le monde de COD, qui est surtout connu pour son gameplay à la première personne. Néanmoins, je suis impatient de voir ce qu’elle offre.

Le mode à la troisième personne de Modern Warfare II offrira les mêmes mécanismes et armes que les autres modes. Mais contrairement aux jeux FPS habituels, ce mode est censé avoir un mouvement de caméra et une physique du joueur plus précis. En outre, nous ne savons pas encore quels modes de jeu seront proposés dans la section à la troisième personne. Le mystère reste donc entier.

Vous pouvez dès à présent précommander Call of Duty : Modern Warfare 2 et avoir accès à sa bêta ouverte, qui sera lancée dans le courant du mois.