Apple annonce des fonctionnalités « à venir » sur l’Apple Watch Ultra et la Series 8

Apple semble avoir teasé certaines fonctionnalités à venir de l’Apple Watch Ultra et de l’Apple Watch Series 8 sur la page produit de chaque appareil. D’abord repérées par 9to5Mac, les caractéristiques comprennent des éléments comme l’itinéraire de course, la fonctionnalité complète d’ordinateur de plongée et l’intégration de HomeKit à partir du poignet.

Certaines d’entre elles ont été annoncées par Apple lors de l’annonce officielle de la dernière génération en septembre, mais, auparavant, il n’y avait aucun indice sur la date de leur arrivée effective. Il semble qu’un changement dans les aperçus de page sur le site d’Apple montre qu’ils pourraient arriver prochainement.

Au lieu d’une absence de référence aux fonctionnalités, une bannière « Bientôt » apparaît désormais à côté de certaines sections, avec quelques éléments de description laissant entrevoir une sortie avant la fin 2022.

Itinéraire de course

Comme on peut le voir sur la page produit de la Series 8 (mais pas sur la SE 2), une fonctionnalité qui semble s’appeler « Itinéraire de course » arrivera dans une future version de watchOS 9.

Apple la décrit comme « arrivant plus tard cette année », affirmant que ceux dont la routine d’entraînement comprend la course en plein air ou le cyclisme sur le même itinéraire seront mieux en mesure de rivaliser avec leurs meilleures performances.

« Si vous faites régulièrement le même parcours de vélo ou de course en plein air, essayez de battre votre dernier temps ou votre record personnel et recevez des conseils en temps réel pour y arriver », peut-on lire sur la page.

Détection des traces

Cette fonctionnalité n’apparaît pour l’instant que sur la page de l’Apple Watch Ultra et nous donne un aperçu de la façon dont l’application Exercice gérera les entraînements sur piste. Elle semble détecter automatiquement la présence de l’utilisateur sur une piste de course à pied, puis demande des détails concernant quelle voie, vraisemblablement pour un suivi plus précis.

« Exercice détecte votre arrivée sur une piste et utilise à la fois les données d’Apple Plans et le GPS pour fournir le rythme, la distance et la carte du parcours le plus précis », explique Apple.

Prise en charge d’Oceanic+

Nous avons obtenu de nombreux détails concernant la capacité de la Watch Ultra à faire office d’ordinateur de plongée lors de la présentation initiale il y a quelques mois, mais, à part l’utilisation de l’application Profondeur pour enregistrer la température de l’eau et, bien, la profondeur, une application à part entière était absente.

Ce support complet est cependant en train d’arriver, avec l’application Oceanic+ également annoncée sur la page du produit. « L’app Oceanic+ sur iPhone ne se contente pas de calculer la profondeur et la durée de chaque plongée. Elle intègre également des paramètres comme les marées, la température de l’eau et même d’autres infos partagées par la commu­nauté, comme la visibilité et les courants », explique Apple.

Les utilisateurs pourront également utiliser la smartwatch pour planifier des plongées, avec des avertissements de sécurité inclus. Le suivi de la profondeur, le suivi GPS, un journal de bord pouvant contenir jusqu’à 12 plongées, la plongée en apnée et d’autres fonctions seront également disponibles dans la version gratuite de l’application, mais un abonnement sera nécessaire pour bénéficier de fonctions avancées.

Intégration HomeKit

Bien qu’il n’y ait aucune mention de cela sur aucune page de produit Apple Watch, une future mise à jour de Configuration de la famille apportera des capacités HomeKit aux appareils Apple Watch configurés pour les enfants. « Vos enfants peuvent être invités à l’application Maison en tant que membres et peuvent contrôler vos enceintes HomePod et vos accessoires de la maison connectée comme les thermostats et les lumières », explique Apple.

La possibilité de laisser les parents « ajouter des clés de maison, des clés d’hôtel et plus encore à Wallet » pour les enfants depuis Configuration de la famille arrivera également dans une future mise à jour.