Microsoft préparerait son événement Surface le 11 octobre !

Comme prévu, les premières rumeurs circulent sur l’événement matériel prévu par Microsoft début octobre. Alors que les premières indications sur les entrailles et le design de la Surface Pro 9 et du Surface Laptop 5 sont récemment apparues, une date de lancement circule désormais.

Comme l’a fait savoir sur Twitter The Walking Cat, il aurait appris qu’un événement Microsoft aurait lieu en octobre. Il devrait avoir lieu la deuxième semaine du mois prochain. La source parle concrètement du mardi 11 octobre 2022 à 20 heures, heure de Paris, comme date de présentation du nouveau matériel Microsoft.

🤔 Tune in for the Microsoft Event on October 11th at 12:00 pm EST to hear an announcement from Microsoft. —WalkingCat (@_h0x0d_) September 14, 2022

On peut s’attendre entre autres à la Surface Pro 9, au Surface Laptop 5 et peut-être à quelques surprises.

Il y a toutefois un hic. Zac Bowden de Windows Central parle sur Twitter du fait que l’événement est effectivement attendu pour octobre, mais qu’il n’est pas sûr de l’heure et de la date mentionnées par l’autre source. Il est donc possible que Microsoft annonce bientôt son événement à une date légèrement différente.

As expected, Surface event is happening in October … but I’m not sure that’s the correct date/time 🤔 https://t.co/7KaC5A8XD4 —Zac Bowden (@zacbowden) September 14, 2022

Une Surface Pro 9 avec une variante ARM

En ce qui concerne les produits attendus, les choses sont déjà assez claires. Il existe ainsi des indications concrètes sur la présentation de la Surface Pro 9 dans des variantes avec des processeurs ARM et Intel ainsi que du Surface Laptop 5 dans des tailles de 13 ou 15 pouces. En outre, un nouveau Surface Audio Dock ainsi que de nouvelles souris et claviers aux couleurs assorties sont prévus par Microsoft.

On ne sait pas encore si d’autres nouveaux matériels Surface sont attendus. Pas plus tard que cette semaine, de nouvelles rumeurs ont circulé selon lesquelles Microsoft prévoirait également une sorte de variante de gaming de sa série Surface, en parlant d’un ordinateur portable de 16 pouces qui serait équipé des dernières puces Intel et d’une puce graphique NIVDIA. Il faut toutefois prendre cela avec beaucoup de prudence, car la source n’est qu’un site Web créé à cet effet, comme dans le cas des prétendues données du Surface Laptop 5, considérées comme fausses, qui ont fait le tour il y a quelques mois.