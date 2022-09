La mise à jour de Google Photos va transformer vos souvenirs

Google Photos est un excellent moyen d’organiser des photos et de partager vos souvenirs avec d’autres personnes, et la mise à jour gratuite qui est déployée se concentre entièrement sur l’amélioration de la fonction Souvenirs en changeant légèrement pour favoriser le contenu vidéo. Alors que l’application a souvent donné l’impression d’être une réflexion après coup (en raison des nombreuses fonctionnalités très demandées qui sont souvent complètement ignorées par l’entreprise), cette mise à jour semble réellement faire quelques progrès majeurs dans l’amélioration de Souvenirs.

Google Photos comprend depuis un certain temps déjà des « souvenirs », qui sont des diaporamas d’images et de vidéos générés automatiquement à partir d’un événement ou d’une date spécifique. Google les met actuellement à jour.

Désormais, Souvenirs privilégiera les vidéos pour donner vie à vos souvenirs en mettant davantage en avant les clips vidéo et en donnant un zoom subtil aux images fixes, ce qui les rendra beaucoup plus dynamiques que les photos plates et statiques que l’on trouvait auparavant sur l’application. Cinematic Photos, lancé en 2020, est un effet visuel qui sépare l’avant-plan et l’arrière-plan d’une image et les déplace légèrement pour créer une sensation de 3D qui, suite à la mise à jour, sera désormais enchaînée pour créer Cinematic Memories sur une musique instrumentale.

Dans Google Photos, vous pourrez toujours appuyer à gauche et à droite lorsque vous regardez une photo ou une vidéo pour voir la suivante dans le panneau Souvenirs, mais avec la mise à jour d’aujourd’hui, vous pourrez également glisser vers le haut ou le bas pour passer à l’album de Souvenirs suivant — coucou TikTok.

Si le passage au contenu vidéo est au premier plan de la mise à jour, les autres changements apportés à Google Photos aujourd’hui sont une liste d’améliorations qui semblent assez solides. Les utilisateurs ont la possibilité de modifier des photos sur l’application depuis plusieurs années maintenant, mais Souvenirs introduit un créateur de collages qui vous permet d’associer vos photos préférées en une seule image.

Dans le même ordre d’idées, la mise à jour introduit une toute nouvelle fonctionnalité appelée Styles, qui donne à chaque photo un arrière-plan de type scrapbooking. Les arrière-plans sont conçus par Shantell Martin et Lisa Congdon.

Vous pouvez partager les souvenirs

La mise à jour introduit également une fonctionnalité longtemps attendue et réclamée qui permet aux utilisateurs de partager des souvenirs avec d’autres utilisateurs de Google Photos. Le partage d’un souvenir est simple et ne nécessite que quelques tapotements. Recevoir un souvenir est encore plus facile, car les souvenirs partagés s’affichent automatiquement dans l’onglet Partage au bas de l’application.

Le déploiement de la mise à jour commencera aujourd’hui. Si vous êtes impatient de découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités de Google Photos en matière de souvenirs, vérifiez que votre application est bien à jour.